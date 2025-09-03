В Україні створили недорогий міський електробус із запасом ходу 350 км (фото)
Львівське підприємство «Електронмаш» презентувало новий електричний автобус Е181. Він розрахований для міської експлуатації та вже частково локалізований в Україні.
Новий "Електрон Е181" став уже другою моделлю електробуса, створеною у Львові. Про новинку розповіли на сайті Auto-Consulting.
Як відомо, із 2017 року підприємство виробляло 12-метровий електробус "Електрон Е191", який курсував Львовом у режимі дослідної експлуатації.Важливо
Тепер же створено компактнішу і доступнішу модель, яка підходить і для невеликих міст. При її розробці враховували побажання перевізників та пасажирів. Рівень її локалізації становить понад 40%, тобто майже половина комплектуючих – українського виробництва.
Міський автобус "Електрон Е181" сягає 10,2 м завдовжки та розрахований на 90 пасажирів. У салоні обладнано 30 сидячих місць та одне місце для пасажира на візку. Низька підлога полегшує посадку та висадку пасажирів.
Український електробус має запас ходу 300-350 км, що більше, аніж у моделі Е191. Швидка зарядка батареї "Електрон Е181" займає приблизно 5 годин. Також встановлено систему гальмівної рекуперації.
