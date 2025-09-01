В інтернеті показали унікальний львівський мінівен-кабріолет 80-х (фото)

Понад 40 років тому майстер зі Львова розробив оригінальний мікроавтобус з піднімним дахом. Він успішно виступив у складному автопробігу на 1000 км.

Львівський мікроавтобус залишився в єдиному екземплярі. Про унікальний автомобіль розповіли на сайті Carakoom.

Фари запозичили у ВАЗ-2107 Фото: Carakoom

Про оригінальне авто небагато інформації. Саморобний мінівен створили у Львові в 80-х роках. В його основі лежить каркас із металевих труб, до якого кріпилися кузовні деталі.

Дах мікроавтобуса піднімався Фото: Carakoom

Кутастий дизайн був типовим для подібних моделей 40 років тому. Мікроавтобус мав широкі задні двері, але найоригінальнішою його деталлю був дах, який піднімався, перетворюючи автомобіль на щось подібне до кабріолету.

На фото можна помітити, що фари запозичили у ВАЗ-2107. Двигун, шасі, кермове управління та колеса дісталися від "Волги".

В основі авто лежав трубчастий каркас Фото: Carakoom

Конструкція мінівена доволі незвична і, на перший погляд, не видається міцною, проте вона довела свою життєздатність. Мікроавтобус свого часу успішно пройшов складний автопробіг протяжністю понад 1000 км, за що отримав диплом та приз від журналу "Техніка молоді". Подальша доля унікальної розробки невідома.

