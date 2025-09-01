В интернете показали уникальный львовский минивэн-кабриолет 80-х (фото)
Более 40 лет назад мастер из Львова разработал оригинальный микроавтобус с поднятой крышей. Он успешно выступил в сложном автопробеге на 1000 км.
Львовский микроавтобус остался в единственном экземпляре. Об уникальном автомобиле рассказали на сайте Carakoom.
Об оригинальном авто немного информации. Самодельный минивэн создали во Львове в 80-х годах. В его основе лежит каркас из металлических труб, к которому крепились кузовные детали.
Угловатый дизайн был типичным для подобных моделей 40 лет назад. Микроавтобус имел широкие задние двери, но самой оригинальной его деталью была крыша, которая поднималась, превращая автомобиль в некое подобие кабриолета.Важно
На фото можно заметить, что фары позаимствовали у ВАЗ-2107. Двигатель, шасси, рулевое управление и колеса достались от "Волги".
Конструкция минивэна довольно необычная и, на первый взгляд, не кажется прочной, однако она доказала свою жизнеспособность. Микроавтобус в свое время успешно прошел сложный автопробег протяженностью более 1000 км, за что получил диплом и приз от журнала "Техника молодежи". Дальнейшая судьба уникальной разработки неизвестна.
