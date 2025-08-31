Пафосний лімузин із секретами: розкрили подробиці авто з серіалу "Венздей" (відео)
У серіалі "Венздей" звертає на себе увагу помпезний лімузин Pontiac 1938 року. Виявилося, що вінтажне авто створили спеціально для зйомок і воно приховує низку секретів.
Подовжений Pontiac, на якому їздить сімейка Адамсів, існує в єдиному екземплярі і є доволі незвичним. Про нього розповіли на сайті Autoevolution.
Пафосне чорне авто в стилістиці ар-деко з величезною кількістю хрому ідеально вписується в похмурий антураж світу "Венздей". Утім, насправді це не справжній Pontiac 1938 року, а майстерно створена репліка.
Авто з серіалу "Венздей" розробило румунське кузовне ательє, яке спеціалізується на виготовленні машин для кіно. Річ у тім, що оригінальні лімузини Pontiac Silver Streak та Tour Custom 1938 року хоч і існували насправді, та були штучним товаром. До наших днів вони збереглося дуже мало таких авто.
До того ж, замовник поставив важливу вимогу – двері та вікна автомобіля повинні швидко зніматися, аби полегшити зйомки у салоні.Важливо
Авто Венздей Адамс збудоване на подовженій рамі "Гелендвагена" 80-х років та оснащене 2,3-літровим бензиновим двигуном Mercedes.
Вибір на користь лімузина 1930-х зробили тому, що в оригінальному серіалі "Родина Адамсів" було схоже авто – подовжений Packard 1933 року. Примітно, що рік випуску Pontiac збігається з датою виходу першого коміксу про сімейку Адамсів. Також варто відзначити номери ADD4M5, у яких зашифровано слово Addams.
Між іншим, нещодавно виставили на аукціон знамениті авто з фільмів "Індіана Джонс", "Мисливці за привидами" та "Парк Юрського періоду".
Також Фокус писав про яскраві українські автомобілі для фестивалю Burning Man.