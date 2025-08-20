Зірки "Дивних див" та "Індіани Джонса": музей розпродає велику колекцію авто з кіно (фото)

У США виставили на аукціон величезну колекцію автомобілів із відомих фільмів. З молотка підуть машини із "Парку Юрського періоду", "Форсажу" та "Мисливців за привидами".

Related video

Автомузей із Колорадо влаштував розпродаж своєї колекції. Поки для експозиції шукають нове приміщення, власник вирішив виставити 60 машин, значна частина яких є зірками відомих кінофільмів. Про це повідомляє сайт Motor1.

Ford Deluxe з фільму "Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа"

У колекції зібрані справжні автомобілі з кіно. Зокрема, продають одразу кілька авто із фільмів "Форсаж", серед яких – Dodge Charger головного героя Домініка Торетто та Volkswagen Jetta механіка Джессі.

Важливо

Створений українським графом спорткар 1928 року пішов із молотка за $280 000 (фото)

Крім того, на аукціон виставили знамениті Ford Explorer із першого "Парку Юрського періоду", хутряний фургон із комедії "Тупий та ще тупіший" та універсал Cadillac Ecto-1 із сімейку "Мисливців за привидами" 2016 року.

Універсал Cadillac мисливців за привидами Dodge Charger із "Форсажу" Авто з фільму "Тупий і ще тупіший" Фургон із фільму "Команда А" Cadillac Eldorado із серіалу "Дивні дива" Ford Gran Torino з комедії "Старскі та Гатч" GMC Sierra з фільму "Каскадер"

Також можна придбати Ford Gran Torino із комедії "Старскі та Гатч" і фургон із GMC Vandura із бойовика "Команда А". А ще в колекції є Ford Deluxe 1950 року з кінострічки "Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа", Cadillac Eldorado із серіалу "Дивні дива" та пікап GMC Sierra з фільму "Каскадер" із Раяном Гослінгом у головній ролі.

Раніше Фокус розповідав, що на аукціоні за 26 мільйонів доларів продали найдорожчий новий Ferrari.

Також ми писали, що з молотка піде позашляховик королеви Єлизавети ІІ.