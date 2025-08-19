Створений українським графом спорткар 1928 року пішов із молотка за $280 000 (фото)

У США на аукціоні продали дуже рідкісний кабріолет Auburn 8-115 1928 року. Його дизайн розробив українець Олексій Сахновський.

Related video

За раритетний Auburn 8-115 Speedster заплатили 280 000 доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Творець дизайну авто — граф Олексій Сахновський, який походить зі знатного українського роду. Його мати була онукою цукрозаводчика Терещенка, а батько – нащадком гетьмана Павла Полуботка та письменника Миколи Гоголя.

Звжена задня частина авто нагадує корму човна Фото: RM Sotheby's

У 1917 році Олексій Сахновський емігрував до Бельгії, а пізніше переїхав до США, де став автодизайнером. У кінці 1920-х він працював на концерн Auburn Automobile Company.

У 2009 року кабріолет відреставрували Фото: RM Sotheby's

Для Auburn 8-115 Speedster Олексій Сахновський розробив обтічний кузов із великим нахилом лобового скла та звуженою задньою частиною, яка нагадує корму човна.

Важливо

Продали за $26 мільйонів: новий суперкар Ferrari подорожчав у 11 разів за 10 хвилин (фото)

Спорткар оснащений рядною 115-сильною вісімкою і на пляжі Дайтона-Біч у Флориді розвинув 168 км/год, тобто був одним із найшвидших авто свого часу.

Конкретно цей Auburn 8-115 Speedster 1928 року виготовили на замовлення британського гонщика сера Малкольма Кемпбелла, який встановив кілька світових рекордів швидкості на авто та катерах.

Спорткар оснащений 115-сильною рядною вісімкою Фото: RM Sotheby's

У 2009 році Auburn 8-115 Speedster відреставрували. Він неодноразово брав участь у фестивалях ретроавто та вигравав там нагороди.

Між іншим, нещодавно на аукціоні продали за $2,1 мільйона унікальний Bentley 1929 року, створений іншим відомим дизайнером із України Яковом Савчиком.

Також Фокус розповідав, що з молотка піде дорогий позашляховик королеви Єлизавети ІІ.