Созданный украинским графом спорткар 1928 года ушел с молотка за $280 000 (фото)

В США на аукционе продали очень редкий кабриолет Auburn 8-115 1928 года. Его дизайн разработал украинец Алексей Сахновский.

Related video

За раритетный Auburn 8-115 Speedster заплатили 280 000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Создатель дизайна авто — граф Алексей Сахновский, который происходит из знатного украинского рода. Его мать была внучкой сахарозаводчика Терещенко, а отец — потомком гетмана Павла Полуботка и писателя Николая Гоголя.

Взвешенная задняя часть авто напоминает корму лодки Фото: RM Sotheby's

В 1917 году Алексей Сахновский эмигрировал в Бельгию, а позже переехал в США, где стал автодизайнером. В конце 1920-х он работал на концерн Auburn Automobile Company.

В 2009 году кабриолет отреставрировали Фото: RM Sotheby's

Для Auburn 8-115 Speedster Алексей Сахновский разработал обтекаемый кузов с большим наклоном лобового стекла и зауженной задней частью, которая напоминает корму лодки.

Важно

Продали за $26 миллионов: новый суперкар Ferrari подорожал в 11 раз за 10 минут (фото)

Спорткар оснащен рядной 115-сильной восьмеркой и на пляже Дайтона-Бич во Флориде развил 168 км/ч, то есть был одним из самых быстрых авто своего времени.

Конкретно этот Auburn 8-115 Speedster 1928 года изготовили по заказу британского гонщика сэра Малкольма Кэмпбелла, который установил несколько мировых рекордов скорости на авто и катерах.

Спорткар оснащен 115-сильной рядной восьмеркой Фото: RM Sotheby's

В 2009 году Auburn 8-115 Speedster отреставрировали. Он неоднократно участвовал в фестивалях ретроавто и выигрывал там награды.

Между прочим, недавно на аукционе продали за $2,1 миллиона уникальный Bentley 1929 года, созданный другим известным дизайнером из Украины Яковом Савчиком.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет дорогой внедорожник королевы Елизаветы ІІ.