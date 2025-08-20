Звезды "Очень странных дел" и "Индианы Джонса": музей распродает коллекцию авто из кино (фото)

В США выставили на аукцион огромную коллекцию автомобилей из известных фильмов. С молотка пойдут машины из "Парка Юрского периода", "Форсажа" и "Охотников за привидениями".

Автомузей из Колорадо устроил распродажу своей коллекции. Пока для экспозиции ищут новое помещение, владелец решил выставить 60 машин, значительная часть которых являются звездами известных кинофильмов. Об этом сообщает сайт Motor1.

Ford Deluxe из фильма "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа"

В коллекции собраны настоящие автомобили из кино. В частности, продают сразу несколько авто из фильмов "Форсаж", среди которых — Dodge Charger главного героя Доминика Торетто и Volkswagen Jetta механика Джесси.

Кроме того, на аукцион выставили знаменитые Ford Explorer из первого "Парка Юрского периода", меховой фургон из комедии "Тупой и еще тупее" и универсал Cadillac Ecto-1 из семейки "Охотников за привидениями" 2016 года.

Универсал Cadillac охотников за привидениями Dodge Charger из "Форсажа" Авто из фильма "Тупой и еще тупее" Фургон из фильма "Команда А" Cadillac Eldorado из сериала "Очень странные дела" Ford Gran Torino из комедии "Старски и Хатч" GMC Sierra из фильма "Каскадер"

Также можно приобрести Ford Gran Torino из комедии "Старски и Хатч" и фургон с GMC Vandura из боевика "Команда А". А еще в коллекции есть Ford Deluxe 1950 года из фильма "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа", Cadillac Eldorado из сериала "Очень странные дела" и пикап GMC Sierra из фильма "Каскадер" с Райаном Гослингом в главной роли.

