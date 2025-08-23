Синій бик і сталевий дикобраз: українці привезли на Burning Man яскраві авто (фото, відео)

Українські майстри вперше створили неймовірні авто для фестивалю Burning Man. У США продемонструють арткар у стилі робіт Марії Приймаченко та футуристичний мікроавтобус.

На фестивалі Burning Man, який відкривається завтра, 24 серпня, можна побачити одразу кілька екстравагантних артоб’єктів з України. Одним із них буде велетенський автомобіль Blue Bull ("Синій бик"), повідомляє "Українська правда".

Арткар є втіленням картини Марії Примаченко "Синій бик" Фото: Майстерня чудес

Величезний арткар розробила та збудувала вручну команда "Майстерня чудес" на чолі з Мітею Зінов'євим. Він натхненний знаменитою картиною Марії Примаченко "Синій бик" 1947 року.

На Blue Bull виступатиме гурт ВВ Фото: Майстерня чудес

Величезний хутряний бік є двоповерховим та сягає 5 м заввишки. Він розрахований на 30 осіб та може бути пересувною сценою, адже оснащений потужною акустичною системою.

На Blue Bull виступатимуть українські артисти. Зокрема, на Burning Man 2025 очікується концерт гурту "Воплі Відоплясова". Також запланували проведення мистецьких перфомансів та майстер-класів.

Другий арткар створили українці, які проживають у США. Відео з ним опублікували на сторінці Харків online у Facebook. Мікроавтобус Dodge/Mercedes Sprinter покрили полірованим металом, що зробило футуристичне авто схожим на сталевого дикобраза. Ззаду з'явився стилізований тризуб часів Київської Русі.

