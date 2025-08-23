Синий бык и стальной дикобраз: украинцы привезли на Burning Man яркие авто (фото, видео)

Украинские мастера впервые создали невероятные авто для фестиваля Burning Man. В США продемонстрируют арткар в стиле работ Марии Приймаченко и футуристический микроавтобус.

На фестивале Burning Man, который открывается завтра, 24 августа, можно увидеть сразу несколько экстравагантных артобъектов из Украины. Одним из них будет гигантский автомобиль Blue Bull ("Синий бык"), сообщает "Украинская правда".

Арткар является воплощением картины Марии Примаченко "Синий бык" Фото: Майстерня чудес

Огромный арткар разработала и построила вручную команда "Мастерская чудес" во главе с Митей Зиновьевым. Он вдохновлен знаменитой картиной Марии Примаченко "Синий бык" 1947 года.

На Blue Bull будет выступать группа ВВ Фото: Майстерня чудес

Огромный меховой бок является двухэтажным и достигает 5 м в высоту. Он рассчитан на 30 человек и может быть передвижной сценой, ведь оснащен мощной акустической системой.

На Blue Bull будут выступать украинские артисты. В частности, на Burning Man 2025 ожидается концерт группы "Вопли Видоплясова". Также запланировали проведение художественных перфомансов и мастер-классов.

Второй арткар создали украинцы, проживающие в США. Видео с ним опубликовали на странице Харьков online в Facebook. Микроавтобус Dodge/Mercedes Sprinter покрыли полированным металлом, что сделало футуристическое авто похожим на стального дикобраза. Сзади появился стилизованный трезубец времен Киевской Руси.

