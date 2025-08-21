Море карбона и колеса с тризубом: в Украине тюнинговали культовый спорткар Mazda (фото)

В Киеве заметили спорткар Mazda MX-5 Miata с ярким тюнингом. Знаменитое японское авто доработали украинские мастера.

Тюнинг Mazda MX-5 2018 года выполнили в Киеве. Спорткар является работой столичного ателье Maximum tuning&service. Фото яркого авто появились на странице t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Авто получило огромное антикрыло Фото: Topcars UA

За основу взяли купе-тарга Mazda MX-5 RF со сдвижной крышей. Тюнинг выдержали в традиционной японской стилистике Rocket Bunny.

Купе Mazda MX-5 RF занизили и серьезно расширили его колесные арки. Установлен карбоновый капот с "жабрами", обвес, диффузор и гигантское антикрыло.

Капот изготовлен из карбона Фото: Topcars UA

Колеса Mazda MX-5 имеют обратный развал. Золотистые диски украшены тризубами. Кроме того, авто имеет интересную окраску типа "хамелеон". В салоне появились карбоновые вставки.

Колесные диски украсили тризубами Фото: Topcars UA В салоне появились карбоновые вставки

Характеристики Mazda MX-5 RF не раскрывают, но известно, что стандартная модель 2018 года оснащена 2,0-литровой 160-сильной четверкой и доступна с 6-ступенчатыми механической или автоматической КПП. Зато тюнеры отметили, что японский спорткар получил пневмоподвеску с изменяемым клиренсом.

