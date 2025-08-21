Море карбону і колеса з тризубом: в Україні тюнінгували культовий спорткар Mazda (фото)

У Києві помітили спорткар Mazda MX-5 Miata із яскравим тюнінгом. Знамените японське авто доопрацювали українські майстри.

Related video

Тюнінг Mazda MX-5 2018 року виконали в Києві. Спорткар є роботою столичного ательє Maximum tuning&service. Фото яскравого авто з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Авто отримало величезне антикрило Фото: Topcars UA

За основу взяли купе-тарга Mazda MX-5 RF зі зсувним дахом. Тюнінг витримали в традиційній японській стилістиці Rocket Bunny.

Важливо

Новий кросовер Mazda CX-5 2026: розкрито ціну та характеристики (фото)

Купе Mazda MX-5 RF занизили та серйозно розширили його колісні арки. Встановлено карбоновий капот із "жабрами", обвіс, дифузор та гігантське антикрило.

Капот виготовлений із карбону Фото: Topcars UA

Колеса Mazda MX-5 мають зворотній розвал. Золотисті диски прикрашені тризубами. Крім того, авто має цікаве забарвлення типу "хамелеон". У салоні з’явилися карбонові вставки.

Колісні диски прикрасили тризубами Фото: Topcars UA У салоні з'явилися карбонові вставки

Характеристики Mazda MX-5 RF не розкривають, але відомо, що стандартна модель 2018 року оснащена 2,0-літровою 160-сильною четвіркою і доступна з 6-ступінчастими механічною або автоматичною КПП. Зате тюнери зазначили, що японський спорткар отримав пневмопідвіску зі змінним кліренсом.

До речі, нещодавно в Києві помітили новий Mercedes S-Class у тюнінгу Brabus. Його потужність зросла до 930 сил.

Також Фокус розповідав про тюнінгований кросовер Lamborghini Urus в Одесі.