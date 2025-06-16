Українці випустили позашляховий автодім за 550 000 євро для екстремальних умов (фото)

Екстремальний автобус Torsus Praetorian отримав модифікацію Liberra. Позашляхову модель перетворили на автодім.

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Torsus Praetorian – позашляховий автобус, створений українськими майстрами, який використовується в Нацгвардії та ДСНС України. Тепер він став основою для будинку на колесах для чотирьох осіб. Його подробиці розкрили на офіційному сайті виробника.

Дім наколесах здатен долати броди глибиною 600 мм

Новий Torsus Praetorian Liberra створили в співробітництві з німецьким дилером All4Bus та виробником будинків на колесах Dämmler Manufaktur. Створити автодім було неважко, адже автобус має модульну конструкцію.

Дім на колесах Torsus Praetorian Liberra розрахований на чотирьох осіб. Для них є індивідуальні крісла, а в задній частині салону передбачено чотири спальні місця.

Автодім розрахований на чотирьох осіб

На кухні встановили газову плиту з духовкою, раковину та холодильник, також є обідній куточок зі столом та лавами. Крім того, у салоні є санвузол та численні шафи.

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Автодім Torsus Praetorian Liberra оснастили телевізором, потужною аудіосистемою, бойлером та кондиціонером. Встановлено 250-літровий бак для води та 150-літрову ємність для відходів. Електрообладнання живиться від LFP-батарей на 200 А∙год, також є сонячні панелі на даху.

На кухні встановили раковину, газову плиту та холодильник

Як і всі автобуси Torsus Praetorian, Liberra збудований на повнопривідному шасі MAN TGM та оснащений турбодизелем на 290 к. с. та 1050 Н∙м. В його арсеналі – знижувальна передача та пневмопідвіска. Кліренс сягає 350 мм, що дозволяє долати броди глибиною до 600 мм.

У задній частині автобуса обладнали спальню

Виробництво Torsus Praetorian налагодили в Чехії. Дім на колесах Liberra коштуватиме від 550 000 євро.

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