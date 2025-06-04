Для найсуворіших умов: пікап Ford перетворили на шестиколісний позашляховий автодім (фото)

Пікап Ford F-550 став основою для цікавого проєкту. Його переробили на шестиколісний автодім для бездоріжжя.

Related video

Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Дім на колесах сягає 8,2 м завдовжки

Автодім створили спільно американський виробник будинків на колесах Krug Expedition та знаменита ісландська компанія Arctic Trucks, яка спеціалізується на підготовці позашляховиків до важкого бездоріжжя. Проєкт назвали Bedrock XT2.

На кухні встановили плиту, духовку та раковину

Рамне шасі Ford F-550 подовжили до 8,2 м та додали третю вісь. Замість вантажної платформи встановили жилий модуль.

Усередині модуль оздобили шкірою, пластиком та ДСП, а на підлозі з’явився ламінат. Встановлено велике двоспальне ліжко та розкладний кутовий диван. Також є чимало шаф різних розмірів.

У салоні є двоспальне ліжко

На кухні є електроплита, духовка, раковина та холодильник, а у вітальні встановили стіл. Крім того, обладнали повноцінний санвузол із душем.

Важливо

Потужний позашляховий "хижак": тест-драйв нового Ford Ranger Raptor

Дім на колесах Ford Bedrock XT2 оснащений баком на 712 л води та потужними акумуляторами. На даху встановили сонячні батареї.

У вітальні встановили стіл та розкладний кутовий диван

Пікап Ford F-550 оснащений 6,7-літровим 330-сильним турбодизелем та 10-ступінчастим автоматом. Усі його колеса є ведучими. В Arctic Trucks посилили підвіску авто, збільшили кліренс та встановили позашляхові шини з розширювачами арок.

Раніше Фокус розповідав про нестандартний автодім-амфібію.

Також ми писали про люксовий дім на колесах за $2,5 мільйона.