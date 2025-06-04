Для найсуворіших умов: пікап Ford перетворили на шестиколісний позашляховий автодім (фото)
Пікап Ford F-550 став основою для цікавого проєкту. Його переробили на шестиколісний автодім для бездоріжжя.
Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Автодім створили спільно американський виробник будинків на колесах Krug Expedition та знаменита ісландська компанія Arctic Trucks, яка спеціалізується на підготовці позашляховиків до важкого бездоріжжя. Проєкт назвали Bedrock XT2.
Рамне шасі Ford F-550 подовжили до 8,2 м та додали третю вісь. Замість вантажної платформи встановили жилий модуль.
Усередині модуль оздобили шкірою, пластиком та ДСП, а на підлозі з’явився ламінат. Встановлено велике двоспальне ліжко та розкладний кутовий диван. Також є чимало шаф різних розмірів.
На кухні є електроплита, духовка, раковина та холодильник, а у вітальні встановили стіл. Крім того, обладнали повноцінний санвузол із душем.
Дім на колесах Ford Bedrock XT2 оснащений баком на 712 л води та потужними акумуляторами. На даху встановили сонячні батареї.
Пікап Ford F-550 оснащений 6,7-літровим 330-сильним турбодизелем та 10-ступінчастим автоматом. Усі його колеса є ведучими. В Arctic Trucks посилили підвіску авто, збільшили кліренс та встановили позашляхові шини з розширювачами арок.
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