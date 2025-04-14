Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Маєток на колесах: в інтернеті показали розкішний автодім за $2,5 мільйона (відео)

Newell P50, дім на колесах, автодім Newell
Newell P50 — розкішний дім на колесах

У США продають люксовий дім на колесах Newell P50 2019 року. У його салоні є велика кухня, спальня із широким ліжком та навіть спа-центр.

Related video

Про розкішний автодім розповіли на сайті Autoevolution.

Хоча Newell P50 уживаний та має пробіг 77 тис. км, його ціна чимала – 1,75 мільйона доларів. Новим він коштував приблизно $2,5 мільйона.

В основі Newell P50 лежить 13,7-метровий тривісний автобус. Дім на колесах важить 28,8 тонни, оснащений 605-сильним турбодизелем Cummins, автоматичною КПП та пневмопідвіскою. Ширину збільшують висувні секції в боковинах.

Важливо
Honda CR-V перетворили на недорогий і затишний автодім для двох (фото)
Honda CR-V перетворили на недорогий і затишний автодім для двох (фото)

Великі розміри дозволили перетворити автодім Newell P50 у справжній палац. Його інтер’єр оздоблений шкірою крокодила, дорогим деревом та плиткою.

автодім вітальня, Newell P50, дім на колесах, автодім Newell Fullscreen
автодім вітальня, Newell P50, дім на колесах, автодім Newell Fullscreen
автодім спальня, Newell P50, дім на колесах, автодім Newell Fullscreen
автодім санвузол, Newell P50, дім на колесах, автодім Newell Fullscreen
автодім вітальня, Newell P50, дім на колесах, автодім Newell
автодім вітальня, Newell P50, дім на колесах, автодім Newell
автодім спальня, Newell P50, дім на колесах, автодім Newell
автодім санвузол, Newell P50, дім на колесах, автодім Newell

У вітальні встановлено комфортабельні крісла з масажем. Чимала кухня доповнена плитою, духовкою, раковиною і великим холодильником. Є і невеликий бар із винною шафою.

У спальні встановили широке ліжко та шафи. До того ж, в Newell P50 оснащений одразу двома санвузлами, один із яких фактично є невеликим спа-центром.

Звісно ж, у салоні є кілька телевізорів, потужна акустична система і діодне освітлення. Також є додаткові батареї, 541-літровий бак для води і бак для відходів такого ж об’єму.

Раніше Фокус розповідав про розкішний дім на колесах Russell Coach вартістю $1,7 мільйона.

Також ми писали про автодім у стилістиці "Зоряних воєн" на базі Mercedes Sprinter.