Маєток на колесах: в інтернеті показали розкішний автодім за $2,5 мільйона (відео)

У США продають люксовий дім на колесах Newell P50 2019 року. У його салоні є велика кухня, спальня із широким ліжком та навіть спа-центр.

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Хоча Newell P50 уживаний та має пробіг 77 тис. км, його ціна чимала – 1,75 мільйона доларів. Новим він коштував приблизно $2,5 мільйона.

В основі Newell P50 лежить 13,7-метровий тривісний автобус. Дім на колесах важить 28,8 тонни, оснащений 605-сильним турбодизелем Cummins, автоматичною КПП та пневмопідвіскою. Ширину збільшують висувні секції в боковинах.

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Великі розміри дозволили перетворити автодім Newell P50 у справжній палац. Його інтер’єр оздоблений шкірою крокодила, дорогим деревом та плиткою.

У вітальні встановлено комфортабельні крісла з масажем. Чимала кухня доповнена плитою, духовкою, раковиною і великим холодильником. Є і невеликий бар із винною шафою.

У спальні встановили широке ліжко та шафи. До того ж, в Newell P50 оснащений одразу двома санвузлами, один із яких фактично є невеликим спа-центром.

Звісно ж, у салоні є кілька телевізорів, потужна акустична система і діодне освітлення. Також є додаткові батареї, 541-літровий бак для води і бак для відходів такого ж об’єму.

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