Поместье на колесах: в интернете показали роскошный автодом за $2,5 миллиона (видео)

В США продают люксовый дом на колесах Newell P50 2019 года. В его салоне есть большая кухня, спальня с широкой кроватью и даже спа-центр.

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Хотя Newell P50 подержанный и имеет пробег 77 тыс. км, его цена немалая — 1,75 миллиона долларов. Новым он стоил примерно $2,5 миллиона.

В основе Newell P50 лежит 13,7-метровый трехосный автобус. Дом на колесах весит 28,8 тонны, оснащен 605-сильным турбодизелем Cummins, автоматической КПП и пневмоподвеской. Ширину увеличивают выдвижные секции в боковинах.

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Большие размеры позволили превратить автодом Newell P50 в настоящий дворец. Его интерьер отделан кожей крокодила, дорогим деревом и плиткой.

В гостиной установлены комфортабельные кресла с массажем. Немалая кухня дополнена плитой, духовкой, раковиной и большим холодильником. Есть и небольшой бар с винным шкафом.

В спальне установили широкую кровать и шкафы. К тому же, в Newell P50 оснащен сразу двумя санузлами, один из которых фактически является небольшим спа-центром.

Конечно же, в салоне есть несколько телевизоров, мощная акустическая система и диодное освещение. Также есть дополнительные батареи, 541-литровый бак для воды и бак для отходов такого же объема.

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