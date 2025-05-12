Універсальний транспорт: представлено оригінальний автодім-амфібію (фото)
Cataravan 6990 Optimum є гібридом катера та будинку на колесах. Усередині є спальні місця, кухня та санвузол.
Про незвичний автодім-амфібію розповіли на сайті Autoevolution.
Cataravan 6990 Optimum – творіння турецької компанії Nazar Karavan, яка спеціалізується на випуску будинків на колесах. Це причеп-кемпер, який одночасно є катером. Купити автодім можна за 79 000 євро.
Корпус Cataravan 6990 Optimum виготовлений із легкого карбону та інших композитних матеріалів. Для руху по воді встановлено підвісний мотор Suzuki потужністю 60 к. с., а от по суші дім на колесах не здатен пересуватися самостійно – лише на буксирі.
Усередині встановили стіл та розкладні лави, які перетворюються на двоспальні ліжка. Таким чином Cataravan 6990 Optimum розрахований на чотирьох осіб.
Крім того, є шафи і кухня з електроплитою, раковиною та великим холодильником. Облаштували й невеликий санвузол. Воду підігріває бойлер, який працює на дизелі.
За доплату пропонують оздоблення алькантарою, 24-дюймовий телевізор, посудомийну машину та духовку. Також автодім Cataravan 6990 Optimum можна оснастити підігрівом підлоги.
Дім на колесах отримав потужні акумулятори та сонячні батареї на доху. Крім того, є 200-літровий бак для води та два 100-літрових баки для відходів.
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