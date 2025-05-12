Універсальний транспорт: представлено оригінальний автодім-амфібію (фото)

Cataravan 6990 Optimum є гібридом катера та будинку на колесах. Усередині є спальні місця, кухня та санвузол.

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Корпус Cataravan 6990 Optimum виготовлено з композитних матеріалів Фото: autoevolution.com

Cataravan 6990 Optimum – творіння турецької компанії Nazar Karavan, яка спеціалізується на випуску будинків на колесах. Це причеп-кемпер, який одночасно є катером. Купити автодім можна за 79 000 євро.

Корпус Cataravan 6990 Optimum виготовлений із легкого карбону та інших композитних матеріалів. Для руху по воді встановлено підвісний мотор Suzuki потужністю 60 к. с., а от по суші дім на колесах не здатен пересуватися самостійно – лише на буксирі.

Лави трансформуються у двоспальні ліжка Фото: autoevolution.com

Усередині встановили стіл та розкладні лави, які перетворюються на двоспальні ліжка. Таким чином Cataravan 6990 Optimum розрахований на чотирьох осіб.

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Крім того, є шафи і кухня з електроплитою, раковиною та великим холодильником. Облаштували й невеликий санвузол. Воду підігріває бойлер, який працює на дизелі.

Катер оснащений 60-сильним мотором Suzuki Фото: autoevolution.com

За доплату пропонують оздоблення алькантарою, 24-дюймовий телевізор, посудомийну машину та духовку. Також автодім Cataravan 6990 Optimum можна оснастити підігрівом підлоги.

На кухні є плита, ракеовина та холодильник Фото: autoevolution.com

Дім на колесах отримав потужні акумулятори та сонячні батареї на доху. Крім того, є 200-літровий бак для води та два 100-літрових баки для відходів.

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