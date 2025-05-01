Масовий мінівен Toyota перетворили на затишний автодім для двох (відео)

Toyota Hiace H200 переробили на недорогий дім на колесах. У його салоні є кухня, спальня та навіть душ.

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Саме ця австралійська фірма створила доступний дім на колесах. Мінівен Toyota Hiace п’ятого покоління (H200) обрали тому, що це доволі масова модель із надійною конструкцією та просторим інтер’єром. Автомобіль оснащений економічним 3,0-літровим дизелем потужністю 136 сил.

У салоні встановили двоспальне ліжко Фото: скриншот / YouTube

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Салон Toyota Hiace оздобили деревом і світлою пластиковою вагонкою. Усередині з’явилися численні шафи різних розмірів, крісла та довгий стіл. У задній частині встановили двоспальне ліжко, під яким встановили шухляди і висувні лавки.

На кухні встановили раковину і холодильник Фото: скриншот / YouTube

У інтер'єрі Toyota Hiace H200 знайшлося місце для кухні з раковиною, холодильником та плитою. Встановили навіть виносний душ та портативний біотуалет.

Ззаду висуваються лавки Фото: скриншот / YouTube

Дім на колесах Toyota обладнали люком у даху потужним освітленням, вентилятором та кількома розетками. Електрообладнання живиться від додаткового літій-іонного акумулятора, а також від сонячних батарей на даху.

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