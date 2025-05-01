Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Массовый минивэн Toyota превратили в уютный автодом для двоих (видео)

Toyota Hiace, дом на колесах, автодом Toyota, Toyota Hiace H200, Toyota Hiace H200
Фото: скриншот / YouTube | Toyota Hiace стал основой для дома на колесах

Toyota Hiace H200 переделали в недорогой дом на колесах. В его салоне есть кухня, спальня и даже душ.

Related video

Об автодоме Toyota Hiace рассказали в видео на Youtube-канале компании Free Roam Fitouts.

Именно эта австралийская фирма создала доступный дом на колесах. Минивэн Toyota Hiace пятого поколения (H200) выбрали потому, что это довольно массовая модель с надежной конструкцией и просторным интерьером. Автомобиль оснащен экономичным 3,0-литровым дизелем мощностью 136 сил.

дом на колесах тойота, Toyota Hiace, дом на колесах, автодом Toyota, Toyota Hiace H200, Toyota Hiace H200 Fullscreen
В салоне установили двуспальную кровать
Фото: скриншот / YouTube
Важно
Особняк на колесах: в США создали роскошный автодом за $1,7 миллиона (видео)

Салон Toyota Hiace отделали деревом и светлой пластиковой вагонкой. Внутри появились многочисленные шкафы разных размеров, кресла и длинный стол. В задней части установили двуспальную кровать, под которой установили ящики и выдвижные скамейки.

автодом тойота, Toyota Hiace, дом на колесах, автодом Toyota, Toyota Hiace H200, Toyota Hiace H200 Fullscreen
На кухне установили раковину и холодильник
Фото: скриншот / YouTube

В интерьере Toyota Hiace H200 нашлось место для кухни с раковиной, холодильником и плитой. Установили даже выносной душ и портативный биотуалет.

автодом Toyota Hiace, дом на колесах, автодом Toyota, Toyota Hiace H200, Toyota Hiace H200 Fullscreen
Сзади выдвигаются скамейки
Фото: скриншот / YouTube

Дом на колесах Toyota оборудовали люком в крыше мощным освещением, вентилятором и несколькими розетками. Электрооборудование питается от дополнительного литий-ионного аккумулятора, а также от солнечных батарей на крыше.

Между прочим, недавно презентовали компактный автодом Honda CR-V.

Также Фокус писал о новой версии Toyota Camry в спортивном стиле.