Массовый минивэн Toyota превратили в уютный автодом для двоих (видео)

Toyota Hiace H200 переделали в недорогой дом на колесах. В его салоне есть кухня, спальня и даже душ.

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Именно эта австралийская фирма создала доступный дом на колесах. Минивэн Toyota Hiace пятого поколения (H200) выбрали потому, что это довольно массовая модель с надежной конструкцией и просторным интерьером. Автомобиль оснащен экономичным 3,0-литровым дизелем мощностью 136 сил.

В салоне установили двуспальную кровать Фото: скриншот / YouTube

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Салон Toyota Hiace отделали деревом и светлой пластиковой вагонкой. Внутри появились многочисленные шкафы разных размеров, кресла и длинный стол. В задней части установили двуспальную кровать, под которой установили ящики и выдвижные скамейки.

На кухне установили раковину и холодильник Фото: скриншот / YouTube

В интерьере Toyota Hiace H200 нашлось место для кухни с раковиной, холодильником и плитой. Установили даже выносной душ и портативный биотуалет.

Сзади выдвигаются скамейки Фото: скриншот / YouTube

Дом на колесах Toyota оборудовали люком в крыше мощным освещением, вентилятором и несколькими розетками. Электрооборудование питается от дополнительного литий-ионного аккумулятора, а также от солнечных батарей на крыше.

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