Здатна розвинути 290 км/год: в інтернеті показали найшвидшу у світі амфібію (фото)

Sea Lion — обтічний швидкісний спорткар-амфібія. Автомобіль оснащений роторно-поршневим двигуном Mazda та водометом.

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У США зберігається найшвидший у світі автомобіль-амфібія. Спорткар Sea Lion здатен підтримувати велику швидкість як на суші, так і на воді. Про нього розповіли на сайті Fantasy Junction.

Sea Lion існує в єдиному екземплярі

Проєкт Sea Lion втілювали у життя із 2006 по 2012 рік, а пізніше єдине випущене авто продали за 259 500 доларів. Компанія Mark Witt Applied Design створювала його спеціально для того, аби побити рекорд швидкості серед амфібій.

Кузов амфібії виготовили зі сталі та алюмінію

Обтічний спорткар Sea Lion виготовили зі сталі та алюмінію, причому використовувалися найсучасніші станки з ЧПК. У нього висувний "ніс" та кабіна із великою площею скління, а колеса здатні ховатися. Авто має кермо для їзди по дорозі та джойстик для керування на воді.

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Спочатку Sea Lion оснастили роторно-поршневим двигуном Ванкеля на 174 к. с. від Mazda RX-3 1974 року та водометним рушієм Berkeley 12 JC. Амфібія розганялася до 200 км/год на суші та 96 км/год – на воді.

Sea Lion здатен розвинути 96 км/год по воді

Пізніше конструкцію було підготовлено для встановлення сучаснішого 231-сильного мотора від Mazda RX-8 – у цьому випадку максимальна швидкість на суші зросте до 290 км/год.

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