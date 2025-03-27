Способна развить 290 км/ч: в интернете показали самую быструю в мире амфибию (фото)
Sea Lion — обтекаемый скоростной спорткар-амфибия. Автомобиль оснащен роторно-поршневым двигателем Mazda и водометом.
В США хранится самый быстрый в мире автомобиль-амфибия. Спорткар Sea Lion способен поддерживать большую скорость как на суше, так и на воде. О нем рассказали на сайте Fantasy Junction.
Проект Sea Lion воплощали в жизнь с 2006 по 2012 год, а позже единственное выпущенное авто продали за 259 500 долларов. Компания Mark Witt Applied Design создавала его специально для того, чтобы побить рекорд скорости среди амфибий.
Обтекаемый спорткар Sea Lion изготовили из стали и алюминия, причем использовались самые современные станки с ЧПУ. У него выдвижной "нос" и кабина с большой площадью остекления, а колеса способны прятаться. Авто имеет руль для езды по дороге и джойстик для управления на воде.
Сначала Sea Lion оснастили роторно-поршневым двигателем Ванкеля на 174 л. с. от Mazda RX-3 1974 года и водометным движителем Berkeley 12 JC. Амфибия разгонялась до 200 км/ч на суше и 96 км/ч — на воде.
Позже конструкция была подготовлена для установки более современного 231-сильного мотора от Mazda RX-8 — в этом случае максимальная скорость на суше возрастет до 290 км/ч.
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