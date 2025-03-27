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Авто

Способна развить 290 км/ч: в интернете показали самую быструю в мире амфибию (фото)

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Sea Lion — оригинальный спорткар-амфибия

Sea Lion — обтекаемый скоростной спорткар-амфибия. Автомобиль оснащен роторно-поршневым двигателем Mazda и водометом.

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В США хранится самый быстрый в мире автомобиль-амфибия. Спорткар Sea Lion способен поддерживать большую скорость как на суше, так и на воде. О нем рассказали на сайте Fantasy Junction.

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Sea Lion существует в единственном экземпляре

Проект Sea Lion воплощали в жизнь с 2006 по 2012 год, а позже единственное выпущенное авто продали за 259 500 долларов. Компания Mark Witt Applied Design создавала его специально для того, чтобы побить рекорд скорости среди амфибий.

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Кузов амфибии изготовили из стали и алюминия

Обтекаемый спорткар Sea Lion изготовили из стали и алюминия, причем использовались самые современные станки с ЧПУ. У него выдвижной "нос" и кабина с большой площадью остекления, а колеса способны прятаться. Авто имеет руль для езды по дороге и джойстик для управления на воде.

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Сначала Sea Lion оснастили роторно-поршневым двигателем Ванкеля на 174 л. с. от Mazda RX-3 1974 года и водометным движителем Berkeley 12 JC. Амфибия разгонялась до 200 км/ч на суше и 96 км/ч — на воде.

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Sea Lion способен развить 96 км/ч по воде

Позже конструкция была подготовлена для установки более современного 231-сильного мотора от Mazda RX-8 — в этом случае максимальная скорость на суше возрастет до 290 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что в амфибию превратили кабриолет Ford Mustang.

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