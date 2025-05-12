Универсальный транспорт: представлен оригинальный автодом-амфибия (фото)

Cataravan 6990 Optimum является гибридом катера и дома на колесах. Внутри есть спальные места, кухня и санузел.

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Корпус Cataravan 6990 Optimum изготовлен из композитных материалов Фото: autoevolution.com

Cataravan 6990 Optimum — творение турецкой компании Nazar Karavan, которая специализируется на выпуске домов на колесах. Это прицеп-кемпер, который одновременно является катером. Купить автодом можно за 79 000 евро.

Корпус Cataravan 6990 Optimum изготовлен из легкого карбона и других композитных материалов. Для движения по воде установлен подвесной мотор Suzuki мощностью 60 л. с., а вот по суше дом на колесах не способен передвигаться самостоятельно — только на буксире.

Скамьи трансформируются в двуспальные кровати Фото: autoevolution.com

Внутри установили стол и раскладные скамьи, которые превращаются в двуспальные кровати. Таким образом Cataravan 6990 Optimum рассчитан на четырех человек.

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Кроме того, есть шкафы и кухня с электроплитой, раковиной и большим холодильником. Обустроили и небольшой санузел. Воду подогревает бойлер, который работает на дизеле.

Катер оснащен 60-сильным мотором Suzuki Фото: autoevolution.com

За доплату предлагают отделку алькантарой, 24-дюймовый телевизор, посудомоечную машину и духовку. Также автодом Cataravan 6990 Optimum можно оснастить подогревом пола.

На кухне есть плита, ракеовина и холодильник Фото: autoevolution.com

Дом на колесах получил мощные аккумуляторы и солнечные батареи на доху. Кроме того, есть 200-литровый бак для воды и два 100-литровых баки для отходов.

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