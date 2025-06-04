Для самых суровых условий: пикап Ford превратили в шестиколесный внедорожный автодом (фото)

Пикап Ford F-550 стал основой для интересного проекта. Его переделали в шестиколесный автодом для бездорожья.

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Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Дом на колесах достигает 8,2 м в длину

Автодом создали совместно американский производитель домов на колесах Krug Expedition и знаменитая исландская компания Arctic Trucks, которая специализируется на подготовке внедорожников к тяжелому бездорожью. Проект назвали Bedrock XT2.

На кухне установили плиту, духовку и раковину

Рамное шасси Ford F-550 удлинили до 8,2 м и добавили третью ось. Вместо грузовой платформы установили жилой модуль.

Внутри модуль отделали кожей, пластиком и ДСП, а на полу появился ламинат. Установлена большая двуспальная кровать и раскладной угловой диван. Также есть немало шкафов разных размеров.

В салоне есть двуспальная кровать

На кухне есть электроплита, духовка, раковина и холодильник, а в гостиной установили стол. Кроме того, оборудовали полноценный санузел с душем.

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Дом на колесах Ford Bedrock XT2 оснащен баком на 712 л воды и мощными аккумуляторами. На крыше установили солнечные батареи.

В гостиной установили стол и раскладной угловой диван

Пикап Ford F-550 оснащен 6,7-литровым 330-сильным турбодизелем и 10-ступенчатым автоматом. Все его колеса являются ведущими. В Arctic Trucks усилили подвеску авто, увеличили клиренс и установили внедорожные шины с расширителями арок.

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