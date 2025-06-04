Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Для самых суровых условий: пикап Ford превратили в шестиколесный внедорожный автодом (фото)

Автодом Ford F-550, Автодом Ford, дом на колесах, Пикап Ford, Пикап Ford, Ford F-550
Внедорожный автодом Bedrock XT2 создали на базе Ford F-550

Пикап Ford F-550 стал основой для интересного проекта. Его переделали в шестиколесный автодом для бездорожья.

Related video

Об этом сообщает сайт Autoevolution.

дом на колесах форд, Автодом Ford, дом на колесах, Пикап Ford, Ford F-550, Bedrock XT2 Fullscreen
Дом на колесах достигает 8,2 м в длину

Автодом создали совместно американский производитель домов на колесах Krug Expedition и знаменитая исландская компания Arctic Trucks, которая специализируется на подготовке внедорожников к тяжелому бездорожью. Проект назвали Bedrock XT2.

Автодом Ford, дом на колесах, Пикап Ford, Ford F-550, Bedrock XT2 Fullscreen
На кухне установили плиту, духовку и раковину

Рамное шасси Ford F-550 удлинили до 8,2 м и добавили третью ось. Вместо грузовой платформы установили жилой модуль.

Внутри модуль отделали кожей, пластиком и ДСП, а на полу появился ламинат. Установлена большая двуспальная кровать и раскладной угловой диван. Также есть немало шкафов разных размеров.

автодом кровать, Автодом Ford, дом на колесах, Пикап Ford, Ford F-550, Ford F-550, Bedrock XT2 Fullscreen
В салоне есть двуспальная кровать

На кухне есть электроплита, духовка, раковина и холодильник, а в гостиной установили стол. Кроме того, оборудовали полноценный санузел с душем.

Важно
Мощный внедорожный "хищник": тест-драйв нового Ford Ranger Raptor
Мощный внедорожный "хищник": тест-драйв нового Ford Ranger Raptor

Дом на колесах Ford Bedrock XT2 оснащен баком на 712 л воды и мощными аккумуляторами. На крыше установили солнечные батареи.

Автодом Ford, дом на колесах, Пикап Ford, Ford F-550, Bedrock XT2 Fullscreen
В гостиной установили стол и раскладной угловой диван

Пикап Ford F-550 оснащен 6,7-литровым 330-сильным турбодизелем и 10-ступенчатым автоматом. Все его колеса являются ведущими. В Arctic Trucks усилили подвеску авто, увеличили клиренс и установили внедорожные шины с расширителями арок.

Ранее Фокус рассказывал о нестандартном автодоме-амфибии.

Также мы писали о люксовом доме на колесах за $2,5 миллиона.