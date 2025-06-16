Украинцы выпустили внедорожный автодом за 550 000 евро для экстремальных условий (фото)

Экстремальный автобус Torsus Praetorian получил модификацию Liberra. Внедорожную модель превратили в автодом.

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Torsus Praetorian — внедорожный автобус, созданный украинскими мастерами, который используется в Нацгвардии и ГСЧС Украины. Теперь он стал основой для дома на колесах для четырех человек. Его подробности раскрыли на официальном сайте производителя.

Дом на колесах способен преодолевать броды глубиной 600 мм

Новый Torsus Praetorian Liberra создали в сотрудничестве с немецким дилером All4Bus и производителем домов на колесах Dämmler Manufaktur. Создать автодом было нетрудно, ведь автобус имеет модульную конструкцию.

Дом на колесах Torsus Praetorian Liberra рассчитан на четырех человек. Для них есть индивидуальные кресла, а в задней части салона предусмотрено четыре спальных места.

Автодом рассчитан на четырех человек

На кухне установили газовую плиту с духовкой, раковину и холодильник, также есть обеденный уголок со столом и скамейками. Кроме того, в салоне есть санузел и многочисленные шкафы.

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Автодом Torsus Praetorian Liberra оснастили телевизором, мощной аудиосистемой, бойлером и кондиционером. Установлен 250-литровый бак для воды и 150-литровая емкость для отходов. Электрооборудование питается от LFP-батарей на 200 А∙ч, также есть солнечные панели на крыше.

На кухне установили раковину, газовую плиту и холодильник

Как и все автобусы Torsus Praetorian, Liberra построен на полноприводном шасси MAN TGM и оснащен турбодизелем на 290 л.с. и 1050 Н∙м. В его арсенале — понижающая передача и пневмоподвеска. Клиренс достигает 350 мм, что позволяет преодолевать броды глубиной до 600 мм.

В задней части автобуса оборудовали спальню

Производство Torsus Praetorian наладили в Чехии. Дом на колесах Liberra будет стоить от 550 000 евро.

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