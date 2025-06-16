Украинцы выпустили внедорожный автодом за 550 000 евро для экстремальных условий (фото)
Экстремальный автобус Torsus Praetorian получил модификацию Liberra. Внедорожную модель превратили в автодом.
Torsus Praetorian — внедорожный автобус, созданный украинскими мастерами, который используется в Нацгвардии и ГСЧС Украины. Теперь он стал основой для дома на колесах для четырех человек. Его подробности раскрыли на официальном сайте производителя.
Новый Torsus Praetorian Liberra создали в сотрудничестве с немецким дилером All4Bus и производителем домов на колесах Dämmler Manufaktur. Создать автодом было нетрудно, ведь автобус имеет модульную конструкцию.
Дом на колесах Torsus Praetorian Liberra рассчитан на четырех человек. Для них есть индивидуальные кресла, а в задней части салона предусмотрено четыре спальных места.
На кухне установили газовую плиту с духовкой, раковину и холодильник, также есть обеденный уголок со столом и скамейками. Кроме того, в салоне есть санузел и многочисленные шкафы.Важно
Автодом Torsus Praetorian Liberra оснастили телевизором, мощной аудиосистемой, бойлером и кондиционером. Установлен 250-литровый бак для воды и 150-литровая емкость для отходов. Электрооборудование питается от LFP-батарей на 200 А∙ч, также есть солнечные панели на крыше.
Как и все автобусы Torsus Praetorian, Liberra построен на полноприводном шасси MAN TGM и оснащен турбодизелем на 290 л.с. и 1050 Н∙м. В его арсенале — понижающая передача и пневмоподвеска. Клиренс достигает 350 мм, что позволяет преодолевать броды глубиной до 600 мм.
Производство Torsus Praetorian наладили в Чехии. Дом на колесах Liberra будет стоить от 550 000 евро.
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