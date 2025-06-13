Старый грузовик Ford 40-х превратили в стильный автодом (видео)

Грузовой Ford F-Series COE 1948 года получил новую жизнь. Его превратили в стильный дом на колесах.

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Кабину Ford COE удлинили и соединили с классическим стальным кемпером Airstream и установили конструкцию на рамное шасси General Motors P30. Дом на колесах достигает 9 метров в длину.

Автодом достигает 9 м в длину Фото: Bring a Trailer

Автодом Rairstream оснащен 7,4-литровым инжекторным V8 от Chevrolet и 3-ступенчатой автоматической КПП. Также появились пневмоподвеска и передние дисковые тормоза.

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Салон Ford COE отделали кожей, деревом и полированной медью. Внутри установили деревянную мебель, поворотные кресла и раскладной диван. На кухне появились раковина, духовка, холодильник и микроволновая печь, а рядом установили стол и скамейки.

В задней части оборудовали полноценный санузел. Также есть телевизор, кондиционер, камера заднего вида и бойлер. К тому же, дом на колесах оснащен генератором, 95-литровым баком для воды и 132-литровой емкостью для отходов.

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