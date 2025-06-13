Стару вантажівку Ford 40-х перетворили на стильний автодім (відео)

Вантажний Ford F-Series COE 1948 року отримав нове життя. Його перетворили на стильний дім на колесах.

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Вінтажний автодім створили в США та назвали Rairstream. Про нього розповіли на сайті Autoevolution.

Кабіну Ford COE подовжили і поєднали з класичним сталевим кемпером Airstream та встановили конструкцію на рамне шасі General Motors P30. Дім на колесах сягає 9 метрів завдовжки.

Автодім сягає 9 м завдовжки Фото: Bring a Trailer

Автодім Rairstream оснащений 7,4-літровим інжекторним V8 від Chevrolet та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Також з’явилися пневмопідвіска та передні дискові гальма.

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Салон Ford COE оздобили шкірою, деревом та полірованою міддю. Усередині встановили дерев’яні меблі, поворотні крісла та розкладний диван. На кухні з’явилися раковина, духовка, холодильник та мікрохвильова піч, а поруч встановили стіл і лави.

У задній частині обладнали повноцінний санвузол. Також є телевізор, кондиціонер, камера заднього виду та бойлер. До того ж, дім на колесах оснащений генератором, 95-літровим баком для води та 132-літровою ємністю для відходів.

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