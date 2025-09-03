Поддержите нас UA
В Украине создали недорогой городской электробус с запасом хода 350 км (фото)

автобус электрон е181
"Электрон Е181" — 10,2-метровый городской электробус | Фото: Auto-consulting

Львовское предприятие "Электронмаш" презентовало новый электрический автобус Е181. Он рассчитан для городской эксплуатации и уже частично локализован в Украине.

Новый "Электрон Е181" стал уже второй моделью электробуса, созданной во Львове. О новинке рассказали на сайте Auto-Consulting.

Салон электрон е181
Салон рассчитан на 90 пассажиров
Фото: Auto-consulting

Как известно, с 2017 года предприятие производило 12-метровый электробус "Электрон Е191", который курсировал по Львову в режиме опытной эксплуатации.

Теперь же создана более компактная и доступная модель, которая подходит и для небольших городов. При ее разработке учитывали пожелания перевозчиков и пассажиров. Уровень ее локализации составляет более 40%, то есть почти половина комплектующих — украинского производства.

электробус зарядка
Зарядка занимает 5 часов
Фото: Auto-consulting

Городской автобус "Электрон Е181" достигает 10,2 м в длину и рассчитан на 90 пассажиров. В салоне оборудовано 30 сидячих мест и одно место для пассажира на коляске. Низкий пол облегчает посадку и высадку пассажиров.

украинский электробус электрон е181
Запас хода электробуса составляет 300-350 км
Фото: Auto-consulting

Украинский электробус имеет запас хода 300-350 км, что больше, чем у модели Е191. Быстрая зарядка батареи "Электрон Е181" занимает примерно 5 часов. Также установлена система тормозной рекуперации.

Ранее Фокус рассказывал об оригинальном львовском микроавтобусе-кабриолете 80-х годов.

Также мы писали о малоизвестном украинском микроавтобусе 90-х для бездорожья.