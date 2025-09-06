Созданный украинцем: в США за $325 000 продают уникальный автобус 1937 года (фото)

В США на аукцион выставили нестандартный автобус White 706 1937 года. Он разработан украинцем графом Алексеем Сахновским и эксплуатировался в знаменитом заповеднике Йеллоустоун.

За винтажный экскурсионный автобус планируют получить до 325 000 долларов. Его подробности раскрыли на сайте аукционного дома.

С правой стороны установлено четыре двери Фото: RM Sotheby's

Граф Алексей Сахновский родился в Киеве и происходил из знатного рода. Его отец был потомком гетмана Павла Полуботка и писателя Николая Гоголя, а мать — внучкой сахарозаводчика Терещенко.

Крыша автобуса состоит Фото: RM Sotheby's

В 1917 году Алексей Сахновский уехал в Бельгию, а позже перебрался в США и стал автодизайнером. Его работы отличались авангардными решениями и аэродинамическими формами.

Автобус прошел реставрацию Фото: RM Sotheby's

Во второй половине 1930-х годов Алексей Сахновский работал в ателье Bender, которое сотрудничало с производителем грузовиков и автобусов White. Эта компания получила государственный заказ на изготовление партии экскурсионных автобусов для американских национальных парков.

Салон White 706 рассчитан на 14 человек Фото: RM Sotheby's

Украинский дизайнер разработал оригинальный 14-местный автобус White 706 со складной мягкой крышей и сразу четырьмя дверями справа.

White 706 оснастили 5,2-литровой бензиновой шестеркой на 94 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость составляет 72 км/ч.

Автобус оснащен 94-сильной шестеркой Фото: RM Sotheby's

Всего с 1935 по 1939 год выпустили 500 White 706. Конкретно этот автобус эксплуатировался в национальном парке Йеллоустоун, а позже его выкупил в свою коллекцию ветеран Второй мировой войны, который владел им до 2011 года. Недавно White 706 был отреставрирован.

Кстати, недавно за $280 000 ушел с молотка спорткар Auburn 1928 года с дизайном от Алексея Сахновского.

Также Фокус писал, что на аукционе продали за 2,1 миллиона долларов Bentley 1929 года, созданный еще одним украинским дизайнером Яковом Савчиком.