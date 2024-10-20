На аукціон виставили незвичне 500-сильне авто 50-х від українського дизайнера (фото)

Обтічний дизайн White 3000 COE розробив українець Олексій Сахновський. У наші дні вантажівку тюнінгували та оснастили 500-сильним V8.

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У США на аукціон Mecum виставили вантажівку White 3000 COE 1951 року. Сідельний тягач спроєктований українцем. Про авто розповіли на сайті аукціону.

Дизайн White 3000 COE розробив українець граф Олексій Сахновський. Його мати була онукою відомого цукрозаводчика Артема Терещенка, а батько – нащадком Миколи Гоголя та Павла Полуботка.

Вантажівку тюнінгували і оснастили новою вантажною платформою Фото: Mecum

Після революції 1917 року Олексій Сахновський емігрував у Європу, де став автодизайнером. Пізніше граф переїхав до США. Його роботи для Packard, Cord, Nash та Austin вирізнялися авангардним обтічним стилем.

Салон оздобили шкірою та деревом Фото: Mecum

Із компанією White Олексій Сахновський почав співпрацювати з 1935 року – створював оригінальні автобуси та обтічні вантажівки. White 3000 COE випускали із 1949 по 1968 рік.

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Конкретно цю вантажівку тюнінгували – змінили решітку радіатора, розширили колію та встановили нову вантажну платформу. Салон White 3000 COE оздобили шкірою та деревом, а також встановили кондиціонер, камери кругового огляду та електросклопідйомники.

Авто отримало нову решітку радіатора Фото: Mecum

Вантажівка отримала 8,2-літровий V8 Chevrolet на 500 к. с. і автоматичну КПП. Крім того, в Chevrolet запозичили підвіску, а також встановили дискові гальма.

До речі, нещодавно на аукціон виставили переможний болід Ferrari Міхаеля Шумахера. Його оцынюють в $15 мільйонів.

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