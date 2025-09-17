Нагадує винищувач: на продаж виставили найоригінальніший Lamborghini за $4 мільйони (фото)

У Бельгії виставили на аукціон унікальний Lamborghini Pregunta 1998 року. Футуристичний 537-сильний суперкар існує в одному-єдиному екземплярі.

За Lamborghini Pregunta планують отримати до 4 мільйонів доларів. Про єдине у своєму роді авто розповіли на сайті аукціону Broad Arrow.

Авто має фірмові "гільйотинні" двері

Футуристичний дизайн Lamborghini Pregunta розробило французьке ательє Carrosserie Heuliez-Torino. Дизайнери намагалися зробити суперкар схожим на новітній, на той час, винищувач Dassault Rafale.

Дизайнери надихалися винищувачем Dassault Rafale

Клиноподібний кузов без даху виготовили з карбону та покрили матовою фарбою. Звісно ж, зберегли фірмові "гільйотинні" двері.

Салон Lamborghini Pregunta вийшов не менш оригінальним та інноваційним. Його оздобили бірюзовою алькантарою, встановили цифровий щиток приладів, навігацію та камери замість дзеркал заднього виду.

Суперкар отримав цифровий щиток приладів і камери замість дзеркал

В основі авто лежав знаменитий суперкар Lamborghini Diablo – саме в нього запозичили шасі та 5,7-літровий 537-сильний V12. Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 3,9 с, а максимальна швидкість становить 333 км/год.

Двигун V12 відомий за Lamborghini Diablo

Єдиний випущений суперкар Lamborghini Pregunta демонстрували на автосалонах у Парижі та Женеві, а також на різноманітних автошоу. Із 2007 року автомобіль перебував у приватній колекції.

