Ferrari, Mercedes-AMG та Audi: на аукціоні розпродадуть колекцію авто Башара Асада (фото)

Ексклюзивні авто Башара Асада підуть із молотка в Сирії. Вартість деяких із них становить кілька мільйонів доларів.

Рідкісні суперкари з колекції колишнього президента Сирії Башара Асада виставили на аукціон у Дамаску. Про це повідомляє сайт Ynetnews.

Аукціон відвідає новий президент Сирії Ахмед аш-Шараа. Усі отримані за автомобілі кошти надійдуть у Фонд розвитку Сирії.

Ferrari F50 Фото: Getty

Авто Башара Асада продаватимуть частинами. На першому етапі з молотка підуть три суперкари, найціннішим із яких є Ferrari F50 вартістю 3-4 мільйони доларів.

Виготовлено лише 349 Ferrari F50. Суперкар оснащений 4,7-літровим 520-сильним V12, створеним на базі двигуна з "Формули-1". Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,7 с і розвинути 325 км/год.

Купе Mercedes SL65 AMG Black Series оцінюють в $500 000. Цих суперкарів із 670-сильним V12 твін-турбо випустили тільки 300. Авто стартує до сотні за 3,8 с та розвиває 320 км/год.

Також із молотка піде суперкар Audi R8 першого покоління із 5,2-літровим V10 від Lamborghini на 525 сил.

Mercedes SL65 AMG Black Series Фото: Getty

Нагадаємо, що Басар Асад, який втік до РФ, залишив величезну колекцію з десятків ексклюзивних авто загальною вартістю приблизно 20 мільйонів доларів.

У майбутньому на аукціон можуть виставити суперкари Ferrari F12 tdf та F430, Lamborghini Countach і Diablo, а також раритетний позашляховик Lamborghini LM002 та лімузин Mercedes 600 W100.

