В українських кольорах: у Києві виявили паркінг із суперкарами на $400 000 (фото)

У Києві на паркінгу сфотографували недешеві суперкари McLaren та Audi. Це одні з найшвидших автомобілів в Україні.

Новими ці суперкари Audi R8 та McLaren 720S коштували приблизно 400 000 доларів. Їх світлини з’явилися на сторінці lutsk_cool_cars в Instagram.

Екзотичні автомобілі забарвлені в кольори прапора України. Наразі не відомо, чи їх припаркували поруч випадково, чи навмисно.

McLaren 720S Фото: instagram.com/lutsk_cool_cars

Синій суперкар McLaren 720S 2017 року новим коштував 280 000 доларів. Обтічне задньопривідне купе оснащене 4,0-літровим V8 твін-турбо на 720 к. с. та 770 Н∙м.

Із 7-ступінчастим роботом розгін до 100 км/год займає 2,9 с, а до 200 км/год – за 7,9 с. Максимальна швидкість становить 340 км/год. Цікава деталь: авто тюнінгували, аби зробити його схожим на заряджений McLaren 765 LT.

Жовте купе Audi R8 випущене в 2016 році і його ціна складала $220 000. Суперкар оснащений атмосферним 5,2-літровим V10 від Lamborghini, який розвиває 610 к. с. та 560 Н∙м.

Audi R8 Фото: instagram.com/lutsk_cool_cars

Суперкар Audi R8 також оснащений 7-ступінчастим роботом, проте є повнопривідним. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,2 с, а до 200 км/год – за 9,1 с. Максимальна швидкість – 330 км/год.

