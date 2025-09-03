В украинских цветах: в Киеве обнаружили паркинг с суперкарами на $400 000 (фото)

В Киеве на паркинге сфотографировали недешевые суперкары McLaren и Audi. Это одни из самых быстрых автомобилей в Украине.

Новыми эти суперкары Audi R8 и McLaren 720S стоили примерно 400 000 долларов. Их фотографии появились на странице lutsk_cool_cars в Instagram.

Экзотические автомобили окрашены в цвета флага Украины. Пока не известно, их припарковали рядом случайно или намеренно.

McLaren 720S Фото: instagram.com/lutsk_cool_cars

Синий суперкар McLaren 720S 2017 года новым стоил 280 000 долларов. Обтекаемое заднеприводное купе оснащено 4,0-литровым V8 твин-турбо на 720 л.с. и 770 Н∙м.

С 7-ступенчатым роботом разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с, а до 200 км/ч — за 7,9 с. Максимальная скорость составляет 340 км/ч. Интересная деталь: авто тюнинговали, чтобы сделать его похожим на заряженный McLaren 765 LT.

Желтое купе Audi R8 выпущено в 2016 году и его цена составляла $220 000. Суперкар оснащен атмосферным 5,2-литровым V10 от Lamborghini, который развивает 610 л. с. и 560 Н∙м.

Audi R8 Фото: instagram.com/lutsk_cool_cars

Суперкар Audi R8 также оснащен 7-ступенчатым роботом, однако является полноприводным. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с, а до 200 км/ч — за 9,1 с. Максимальная скорость — 330 км/ч.

