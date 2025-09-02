Підтримайте нас RU
Ексклюзиви на $50 мільйонів: на аукціон виставили величезну колекцію суперкарів (фото)

Загальна вартість колекції суперкарів перевищує 50 мільйонів доларів | Фото: RM Sotheby's

У Швейцарії на аукціоні продадуть велику колекцію суперкарів. Із молотка підуть екзотичні Ferrari, Lamborghini, Bugatti, причому вартість деяких авто перевищує $5 мільйонів.

Загальна вартість колекції, яку назвали Tailored for Speed ("Створені для швидкості"), перевищує 50 мільйонів доларів. Про неї розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Суперкари належать швейцарському мільйонеру, ім’я якого тримають у секреті. Загалом, на аукціон виставили 42 авто, із яких 32 – Ferrari. Це одна з найбільших колекцій суперкарів у Європі.

Ferrari 333 SP
Ferrari 333 SP 1998 року оцінили в 6 мільйонів доларів
Фото: RM Sotheby's

Більшість авто випущені після 2000 року, хоча є й класичні моделі на кшталт купе Ferrari 365 GT 2+2 1968 року, Ferrari 365 GT/4 Daytona 1973 року чи легендарні Ferrari F40 і Testarossa.

Найдорожчими у колекції є гоночний спортпрототип Ferrari 333 SP 1998 року за 6 мільйонів доларів та трековий суперкар Ferrari FXX K 2016 року, який коштує приблизно $5,5 мільйона. Також цінними вважаються кабріолет Ferrari LaFerrari Aperta та купе Ferrari Daytona SP3 – обох оцінили в 5 мільйонів доларів.

Ferrari FXX K
Ferrari FXX K
Фото: RM Sotheby's
Ferrari LaFerrari Aperta
Ferrari LaFerrari Aperta
Фото: RM Sotheby's
Ferrari Daytona SP3
Ferrari Daytona SP3
Фото: RM Sotheby's
Pagani Huayra BC
Pagani Huayra BC
Фото: RM Sotheby's
Bugatti Chiron Super Sport
Bugatti Chiron Super Sport
Фото: RM Sotheby's
Ferrari F40
Ferrari F40
Фото: RM Sotheby's
Ferrari Monza SP1
Ferrari Monza SP1
Фото: RM Sotheby's
Lamborghini Sian FKP37
Lamborghini Sian FKP37
Фото: RM Sotheby's
Ferrari SA Aperta
Ferrari SA Aperta
Фото: RM Sotheby's
Ferrari Daytona
Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1973 року
Фото: RM Sotheby's
Mercedes-AMG GT3
Mercedes-AMG GT3
Фото: RM Sotheby's
Ferrari 365 GT 2+2
Ferrari 365 GT 2+2 1968 року
Фото: RM Sotheby's
Ferrari 550 Barchetta
Ferrari 550 Barchetta Pininfarina
Фото: RM Sotheby's
Ferrari 400
Ferrari 400i
Фото: RM Sotheby's
У колекції Tailored for Speed зібрані лімітовані Ferrari 812 Competizione A, 599ХХ, SA Aperta та 550 Barchetta Pininfarina. Є і рідкісний родстер Ferrari Monza без лобового скла. Також продають одразу два Pagani Huayra, швидкісний Bugatti Chiron Super Sport та раритетний Lamborghini Sian FKP37.

Крім того, з молотка підуть гоночні Ferrari 488 та Mercedes-AMG GT. Цікаво, що не всі суперкари в колекції є надзвичайно дорогими. Вінтажний Ferrari 400i 1980 року пропонують за 75 000 доларів, а Ferrari 360 Modena 2000 року – за $100 000.

До речі, на аукціон виставили і вінтажний електрокар 1917 року, який оцінили на рівні двох Tesla Cybertruck.

Також Фокус розповідав, що з молотка піде найдорожчий Ferrari за $70 мільйонів.