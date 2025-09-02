Ексклюзиви на $50 мільйонів: на аукціон виставили величезну колекцію суперкарів (фото)

У Швейцарії на аукціоні продадуть велику колекцію суперкарів. Із молотка підуть екзотичні Ferrari, Lamborghini, Bugatti, причому вартість деяких авто перевищує $5 мільйонів.

Загальна вартість колекції, яку назвали Tailored for Speed ("Створені для швидкості"), перевищує 50 мільйонів доларів. Про неї розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Суперкари належать швейцарському мільйонеру, ім’я якого тримають у секреті. Загалом, на аукціон виставили 42 авто, із яких 32 – Ferrari. Це одна з найбільших колекцій суперкарів у Європі.

Ferrari 333 SP 1998 року оцінили в 6 мільйонів доларів Фото: RM Sotheby's

Більшість авто випущені після 2000 року, хоча є й класичні моделі на кшталт купе Ferrari 365 GT 2+2 1968 року, Ferrari 365 GT/4 Daytona 1973 року чи легендарні Ferrari F40 і Testarossa.

Найдорожчими у колекції є гоночний спортпрототип Ferrari 333 SP 1998 року за 6 мільйонів доларів та трековий суперкар Ferrari FXX K 2016 року, який коштує приблизно $5,5 мільйона. Також цінними вважаються кабріолет Ferrari LaFerrari Aperta та купе Ferrari Daytona SP3 – обох оцінили в 5 мільйонів доларів.

Ferrari FXX K Фото: RM Sotheby's Ferrari LaFerrari Aperta Фото: RM Sotheby's Ferrari Daytona SP3 Фото: RM Sotheby's Pagani Huayra BC Фото: RM Sotheby's Bugatti Chiron Super Sport Фото: RM Sotheby's Ferrari F40 Фото: RM Sotheby's Ferrari Monza SP1 Фото: RM Sotheby's Lamborghini Sian FKP37 Фото: RM Sotheby's Ferrari SA Aperta Фото: RM Sotheby's Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1973 року Фото: RM Sotheby's Mercedes-AMG GT3 Фото: RM Sotheby's Ferrari 365 GT 2+2 1968 року Фото: RM Sotheby's Ferrari 550 Barchetta Pininfarina Фото: RM Sotheby's Ferrari 400i Фото: RM Sotheby's

У колекції Tailored for Speed зібрані лімітовані Ferrari 812 Competizione A, 599ХХ, SA Aperta та 550 Barchetta Pininfarina. Є і рідкісний родстер Ferrari Monza без лобового скла. Також продають одразу два Pagani Huayra, швидкісний Bugatti Chiron Super Sport та раритетний Lamborghini Sian FKP37.

Крім того, з молотка підуть гоночні Ferrari 488 та Mercedes-AMG GT. Цікаво, що не всі суперкари в колекції є надзвичайно дорогими. Вінтажний Ferrari 400i 1980 року пропонують за 75 000 доларів, а Ferrari 360 Modena 2000 року – за $100 000.

До речі, на аукціон виставили і вінтажний електрокар 1917 року, який оцінили на рівні двох Tesla Cybertruck.

Також Фокус розповідав, що з молотка піде найдорожчий Ferrari за $70 мільйонів.