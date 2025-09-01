Раритетний 108-річний електромобіль продають за ціною двох Tesla Cybertruck (фото)

У США на аукціон виставили рідкісний кабріолет Detroit Electric 1917 року. Вінтажний електрокар здатен розвинути 48 км/год і має запас ходу до 160 км.

За цей електромобіль Detroit Electric Model 62A Cabriolet планують отримати 190-220 тисяч доларів – як за два пікапи Tesla Cybertruck. Подробиці авто розкрили на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

До наших днів збереглося лише два кабріолети Detroit Electric Model 62A Фото: RM Sotheby's

Detroit Electric – представник першого покоління електрокарів. Не всі знають, що на початку ХХ сторіччя електричні авто випускали доволі великими накладами. У США вони стали популярними через дефіцит пального під час Першої світової війни. До того ж, електромобілі були легшими в експлуатації, адже бензинові авто на той час не мали електростартера і їх довелося заводити ручкою ("кривим стартером").

Detroit Electric – наймасовіший виробник електрокарів початку ХХ ст. У кращі часи він випускав по 1000-2000 авто щороку, а всього зібрав 13 000 електромобілів. Серед їх власників були мільйонер Джон Д. Рокфеллер, винахідник Томас Едісон, авіаконструктор Глен Кертісс, дружини Генрі Форда та майбутнього президента США Двайта Ейзенхауера.

Салон розрахований на трьох осіб Фото: RM Sotheby's

Конкретно цей електромобіль Detroit Electric Model 62A – рідкісний тримісний кабріолет, адже більшість авто цієї марки були купе. Він не має керма – замість нього встановили важіль.

Електрокар розганявся до 48 км/год, а його запас ходу становив 100-160 км. Утім, конкретно це авто. Збереглося лише два таких кабріолети.

Замість керма встановлено важіль Фото: RM Sotheby's

Detroit Electric Model 62A виготовили на замовлення головного інженера електростанції Нью-Йорка Вільяма Дауні. У кінці 80-х його випадково виявили у сараї біля АЗС. У 2006 році старовинний електрокар пройшов повну реставрацію.

