Раритетный 108-летний электромобиль продают по цене двух Tesla Cybertruck (фото)

В США на аукцион выставили редкий кабриолет Detroit Electric 1917 года. Винтажный электрокар способен развить 48 км/ч и имеет запас хода до 160 км.

Related video

За этот электромобиль Detroit Electric Model 62A Cabriolet планируют получить 190-220 тысяч долларов — как за два пикапа Tesla Cybertruck. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

До наших дней сохранилось лишь два кабриолета Detroit Electric Model 62A Фото: RM Sotheby's

Detroit Electric — представитель первого поколения электрокаров. Не все знают, что в начале ХХ века электрические авто выпускали довольно большими тиражами. В США они стали популярными из-за дефицита топлива во время Первой мировой войны. К тому же, электромобили были легче в эксплуатации, ведь бензиновые авто в то время не имели электростартера и их пришлось заводить ручкой ("кривым стартером").

Detroit Electric — самый массовый производитель электрокаров начала ХХ века. В лучшие времена он выпускал по 1000-2000 авто ежегодно, а всего собрал 13 000 электромобилей. Среди их владельцев были миллионер Джон Д. Рокфеллер, изобретатель Томас Эдисон, авиаконструктор Глен Кертисс, жены Генри Форда и будущего президента США Дуайта Эйзенхауэра.

Салон рассчитан на трех человек Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот электромобиль Detroit Electric Model 62A — редкий трехместный кабриолет, ведь большинство авто этой марки были купе. Он не имеет руля — вместо него установили рычаг.

Важно

Создан украинцем: за уникальный 96-летний Bentley заплатили более $2 миллионов (фото)

Электрокар разгонялся до 48 км/ч, а его запас хода составлял 100-160 км. Впрочем, конкретно это авто. Сохранилось всего два таких кабриолета.

Вместо руля установлен рычаг Фото: RM Sotheby's

Detroit Electric Model 62A изготовили по заказу главного инженера электростанции Нью-Йорка Уильяма Дауни. В конце 80-х его случайно обнаружили в сарае возле АЗС. В 2006 году старинный электрокар прошел полную реставрацию.

Кстати, недавно в украинском селе обнаружили заброшенный Chevrolet Corvette 80-х годов.

Также Фокус рассказывал об уникальном авто из сериала "Венздей".