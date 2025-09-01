Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Раритетный 108-летний электромобиль продают по цене двух Tesla Cybertruck (фото)

электромобиль Detroit Electric
На аукцион выставили электрический кабриолет Detroit Electric 1917 года | Фото: RM Sotheby's

В США на аукцион выставили редкий кабриолет Detroit Electric 1917 года. Винтажный электрокар способен развить 48 км/ч и имеет запас хода до 160 км.

Related video

За этот электромобиль Detroit Electric Model 62A Cabriolet планируют получить 190-220 тысяч долларов — как за два пикапа Tesla Cybertruck. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

кабриолет Detroit Electric 1917 года
До наших дней сохранилось лишь два кабриолета Detroit Electric Model 62A
Фото: RM Sotheby's

Detroit Electric — представитель первого поколения электрокаров. Не все знают, что в начале ХХ века электрические авто выпускали довольно большими тиражами. В США они стали популярными из-за дефицита топлива во время Первой мировой войны. К тому же, электромобили были легче в эксплуатации, ведь бензиновые авто в то время не имели электростартера и их пришлось заводить ручкой ("кривым стартером").

Detroit Electric — самый массовый производитель электрокаров начала ХХ века. В лучшие времена он выпускал по 1000-2000 авто ежегодно, а всего собрал 13 000 электромобилей. Среди их владельцев были миллионер Джон Д. Рокфеллер, изобретатель Томас Эдисон, авиаконструктор Глен Кертисс, жены Генри Форда и будущего президента США Дуайта Эйзенхауэра.

салон Детройт Электрик 1917
Салон рассчитан на трех человек
Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот электромобиль Detroit Electric Model 62A — редкий трехместный кабриолет, ведь большинство авто этой марки были купе. Он не имеет руля — вместо него установили рычаг.

Важно
Создан украинцем: за уникальный 96-летний Bentley заплатили более $2 миллионов (фото)
Создан украинцем: за уникальный 96-летний Bentley заплатили более $2 миллионов (фото)

Электрокар разгонялся до 48 км/ч, а его запас хода составлял 100-160 км. Впрочем, конкретно это авто. Сохранилось всего два таких кабриолета.

салон Detroit Electric
Вместо руля установлен рычаг
Фото: RM Sotheby's

Detroit Electric Model 62A изготовили по заказу главного инженера электростанции Нью-Йорка Уильяма Дауни. В конце 80-х его случайно обнаружили в сарае возле АЗС. В 2006 году старинный электрокар прошел полную реставрацию.

Кстати, недавно в украинском селе обнаружили заброшенный Chevrolet Corvette 80-х годов.

Также Фокус рассказывал об уникальном авто из сериала "Венздей".