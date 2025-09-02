Эксклюзивы на $50 миллионов: на аукцион выставили огромную коллекцию суперкаров (фото)

В Швейцарии на аукционе продадут большую коллекцию суперкаров. С молотка пойдут экзотические Ferrari, Lamborghini, Bugatti, причем стоимость некоторых авто превышает $5 миллионов.

Общая стоимость коллекции, которую назвали Tailored for Speed ("Созданные для скорости"), превышает 50 миллионов долларов. О ней рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Суперкары принадлежат швейцарскому миллионеру, имя которого держат в секрете. В общем, на аукцион выставили 42 авто, из которых 32 — Ferrari. Это одна из крупнейших коллекций суперкаров в Европе.

Ferrari 333 SP 1998 года оценили в 6 миллионов долларов Фото: RM Sotheby's

Большинство авто выпущены после 2000 года, хотя есть и классические модели вроде купе Ferrari 365 GT 2+2 1968 года, Ferrari 365 GT/4 Daytona 1973 года или легендарные Ferrari F40 и Testarossa.

Самыми дорогими в коллекции являются гоночный спортпрототип Ferrari 333 SP 1998 года за 6 миллионов долларов и трековый суперкар Ferrari FXX K 2016 года, который стоит примерно $5,5 миллиона. Также ценными считаются кабриолет Ferrari LaFerrari Aperta и купе Ferrari Daytona SP3 — обоих оценили в 5 миллионов долларов.

Ferrari FXX K Фото: RM Sotheby's Ferrari LaFerrari Aperta Фото: RM Sotheby's Ferrari Daytona SP3 Фото: RM Sotheby's Pagani Huayra BC Фото: RM Sotheby's Bugatti Chiron Super Sport Фото: RM Sotheby's Ferrari F40 Фото: RM Sotheby's Ferrari Monza SP1 Фото: RM Sotheby's Lamborghini Sian FKP37 Фото: RM Sotheby's Ferrari SA Aperta Фото: RM Sotheby's Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1973 года Фото: RM Sotheby's Mercedes-AMG GT3 Фото: RM Sotheby's Ferrari 365 GT 2+2 1968 года Фото: RM Sotheby's Ferrari 550 Barchetta Pininfarina Фото: RM Sotheby's Ferrari 400i Фото: RM Sotheby's

В коллекции Tailored for Speed собраны лимитированные Ferrari 812 Competizione A, 599ХХ, SA Aperta и 550 Barchetta Pininfarina. Есть и редкий родстер Ferrari Monza без лобового стекла. Также продают сразу два Pagani Huayra, скоростной Bugatti Chiron Super Sport и раритетный Lamborghini Sian FKP37.

Кроме того, с молотка пойдут гоночные Ferrari 488 и Mercedes-AMG GT. Интересно, что не все суперкары в коллекции являются чрезвычайно дорогими. Винтажный Ferrari 400i 1980 года предлагают за 75 000 долларов, а Ferrari 360 Modena 2000 года — за $100 000.

Кстати, на аукцион выставили и винтажный электрокар 1917 года, который оценили на уровне двух Tesla Cybertruck.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет самый дорогой Ferrari за $70 миллионов.