Эксклюзивы на $50 миллионов: на аукцион выставили огромную коллекцию суперкаров (фото)
В Швейцарии на аукционе продадут большую коллекцию суперкаров. С молотка пойдут экзотические Ferrari, Lamborghini, Bugatti, причем стоимость некоторых авто превышает $5 миллионов.
Общая стоимость коллекции, которую назвали Tailored for Speed ("Созданные для скорости"), превышает 50 миллионов долларов. О ней рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.
Суперкары принадлежат швейцарскому миллионеру, имя которого держат в секрете. В общем, на аукцион выставили 42 авто, из которых 32 — Ferrari. Это одна из крупнейших коллекций суперкаров в Европе.
Большинство авто выпущены после 2000 года, хотя есть и классические модели вроде купе Ferrari 365 GT 2+2 1968 года, Ferrari 365 GT/4 Daytona 1973 года или легендарные Ferrari F40 и Testarossa.Важно
Самыми дорогими в коллекции являются гоночный спортпрототип Ferrari 333 SP 1998 года за 6 миллионов долларов и трековый суперкар Ferrari FXX K 2016 года, который стоит примерно $5,5 миллиона. Также ценными считаются кабриолет Ferrari LaFerrari Aperta и купе Ferrari Daytona SP3 — обоих оценили в 5 миллионов долларов.
В коллекции Tailored for Speed собраны лимитированные Ferrari 812 Competizione A, 599ХХ, SA Aperta и 550 Barchetta Pininfarina. Есть и редкий родстер Ferrari Monza без лобового стекла. Также продают сразу два Pagani Huayra, скоростной Bugatti Chiron Super Sport и раритетный Lamborghini Sian FKP37.
Кроме того, с молотка пойдут гоночные Ferrari 488 и Mercedes-AMG GT. Интересно, что не все суперкары в коллекции являются чрезвычайно дорогими. Винтажный Ferrari 400i 1980 года предлагают за 75 000 долларов, а Ferrari 360 Modena 2000 года — за $100 000.
Кстати, на аукцион выставили и винтажный электрокар 1917 года, который оценили на уровне двух Tesla Cybertruck.
Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет самый дорогой Ferrari за $70 миллионов.