Ferrari, Mercedes-AMG и Audi: на аукционе распродадут коллекцию авто Башара Асада (фото)

Эксклюзивные авто Башара Асада пойдут с молотка в Сирии. Стоимость некоторых из них составляет несколько миллионов долларов.

Редкие суперкары из коллекции бывшего президента Сирии Башара Асада выставили на аукцион в Дамаске. Об этом сообщает сайт Ynetnews.

Аукцион посетит новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа. Все полученные за автомобили средства поступят в Фонд развития Сирии.

Ferrari F50 Фото: Getty

Авто Башара Асада будут продавать частями. На первом этапе с молотка уйдут три суперкара, самым ценным из которых является Ferrari F50 стоимостью 3-4 миллиона долларов.

Изготовлено всего 349 Ferrari F50. Суперкар оснащен 4,7-литровым 520-сильным V12, созданным на базе двигателя из "Формулы-1". Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с и развить 325 км/ч.

Купе Mercedes SL65 AMG Black Series оценивают в $500 000. Этих суперкаров с 670-сильным V12 твин-турбо выпустили только 300. Авто стартует до сотни за 3,8 с и развивает 320 км/ч.

Также с молотка уйдет суперкар Audi R8 первого поколения с 5,2-литровым V10 от Lamborghini на 525 сил.

Mercedes SL65 AMG Black Series Фото: Getty

Напомним, что Басар Асад, который сбежал в РФ, оставил огромную коллекцию из десятков эксклюзивных авто общей стоимостью примерно 20 миллионов долларов.

В будущем на аукцион могут выставить суперкары Ferrari F12 tdf и F430, Lamborghini Countach и Diablo, а также раритетный внедорожник Lamborghini LM002 и лимузин Mercedes 600 W100.

