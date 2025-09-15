Не боїться бруду: лімітований суперкар Lamborghini перевірили на бездоріжжі (відео)

Новий Lamborghini Huracan Sterrato продемонстрував свої можливості на бездоріжжі. Унікальний 610-сильний суперкар на диво непогано себе проявив.

Related video

Власник купе Lamborghini Huracan Sterrato із Мексики вирішив протестувати його в екстремальних умовах. Відео заїзду бездоріжжям з’явилося на сторінці mexico.exoticcars.

Як відомо, новий Lamborghini Huracan Sterrato позиціонують як суперкар-кросовер. Його кліренс збільшили до 170 мм, додали захисний пластиковий обвіс та 19-дюймові позашляхові шини Bridgestone Dueler AT002. З’явилися і спеціальні режими їзди для бездоріжжя.

Суперкар форсував водні перешкоди Фото: Скріншот

Ось чому власник вирішив випробувати позашляховий суперкар Lamborghini поза асфальтом у регіоні Сонора на північному заході Мексики. На відео видно, що авто їздить по ґрунтовій дорозі та болоту і навіть штурмує водну перешкоду. Супроводжують його позашляховики і пікапи.

Важливо

Розігнався до 186 км/год: у Києві поліція виявила порушника на Ferrari (фото)

Як не дивно, новий Lamborghini Huracan Sterrato справився із усіма випробуваннями, хоча після такого тест-драйву покрився товстим шаром бруду.

Авто непогано себе проявило Фото: Скріншот

Нагадаємо, що ціна Lamborghini Huracan Sterrato стартує з 280 000 доларів. Усього виготовили лише 1499 таких повнопривідних купе з 5,2-літровим V10 на 610 сил. Суперкар здатен розігнатися до 100 км/год за 3,4 с, а його максимальна швидкість обмежена на 260 км/год.

Між іншим, одне купе Lamborghini Huracan Sterrato вже з’явилося в Україні.

Також Фокус писав, що в Києві на автовозі помітили Ferrari та "Запорожець".