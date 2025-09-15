Не боится грязи: лимитированный суперкар Lamborghini проверили на бездорожье (видео)
Новый Lamborghini Huracan Sterrato продемонстрировал свои возможности на бездорожье. Уникальный 610-сильный суперкар на удивление неплохо себя проявил.
Владелец купе Lamborghini Huracan Sterrato из Мексики решил протестировать его в экстремальных условиях. Видео заезда по бездорожью появилось на странице mexico.exoticcars.
Как известно, новый Lamborghini Huracan Sterrato позиционируют как суперкар-кроссовер. Его клиренс увеличили до 170 мм, добавили защитный пластиковый обвес и 19-дюймовые внедорожные шины Bridgestone Dueler AT002. Появились и специальные режимы езды для бездорожья.
Вот почему владелец решил испытать внедорожный суперкар Lamborghini вне асфальта в регионе Сонора на северо-западе Мексики. На видео видно, что авто ездит по грунтовой дороге и болоту и даже штурмует водную преграду. Сопровождают его внедорожники и пикапы.
Как ни странно, новый Lamborghini Huracan Sterrato справился со всеми испытаниями, хотя после такого тест-драйва покрылся толстым слоем грязи.
Напомним, что цена Lamborghini Huracan Sterrato стартует с 280 000 долларов. Всего изготовили всего 1499 таких полноприводных купе с 5,2-литровым V10 на 610 сил. Суперкар способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с, а его максимальная скорость ограничена на 260 км/ч.
Между прочим, одно купе Lamborghini Huracan Sterrato уже появилось в Украине.
