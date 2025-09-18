Эксклюзив за $19 миллионов: самый дорогой суперкар современности продадут на аукционе (фото)

В Швейцарии выставили на аукцион уникальный суперкар Bugatti La Voiture Noire. 1500-сильное авто существует в единственном экземпляре и новым стоило 19 миллионов долларов.

Эксклюзивное купе Bugatti La Voiture Noire 2019 года продадут на специальных закрытых торгах с ограниченным доступом. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Broad Arrow.

Авто является трибьютом Bugatti Type 57 SC Atlantic 1937 года Фото: Bugatti

Суперкар Bugatti La Voiture Noire создали к 110-летию марки. Выпустили только одно такое купе, которое продали примерно за $19 миллионов анонимному коллекционеру из Швейцарии. На то время это было самое дорогое новое авто в мире.

Bugatti La Voiture Noire существует в единственном экземпляре Фото: Bugatti

Купе является трибьютом знаменитому Bugatti Type 57 SC Atlantic 1937 года и позаимствовали черты его дизайна — решетку радиатора в виде подковы, "шов" на крыше и шесть выхлопных труб. Салон Bugatti La Voiture Noire отделан дорогой кожей и полированным алюминием.

В основе суперкара лежит Bugatti Chiron. Автомобиль оснащен 8,0-литровым 1500-сильным W16 с четырьмя турбинами. Максимальная скорость превышает 400 км/ч.

Салон отделан кожей и полированным алюминием Фото: Bugatti

Bugatti La Voiture Noire демонстрировали на автосалоне в Женеве, а позже он принял участие в пробеге суперкаров в Хорватии на 1000 км. Пробег авто составляет 13 164 км.

Кстати, недавно у Bugatti La Voiture Noire появился преемник, который может быть еще дороже.

Также Фокус писал, что на аукцион за $325 000 выставили автобус 1937 года, созданный украинцем.