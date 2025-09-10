Двоколісний папамобіль: Папа Римський продає ексклюзивний мотоцикл BMW (фото)

У Німеччині на аукціоні продаватимуть мотоцикл BMW R 18 Transcontinental. Його власником є Папа Римський Лев XIV.

Байк Папи Римського демонструватимуть у музеї BMW в Мюнхені з 15 вересня по 7 жовтня, а потім виставлять на аукціон RM Sotheby’s в Австрії. Про це повідомляється на сайті BMW Motorrad.

Мотоцикл нещодавно подарували понтифіку Фото: Vatican Media

Саме мотоциклетний підрозділ німецького виробника подарував цей BMW R 18 Transcontinental Леву XIV. Байк взяв участь у мотопробігу з Баварії до Риму і там його урочисто вручили понтифіку.

Отримані за байк кошти підуть на благодійність Фото: Vatican Media

Мотоцикл Папи Римського пофарбований у перламутровий білий колір, а також прикрасили гербом Ватикану та іменною табличкою Лева XIV.

Звісно ж, отримані за BMW R 18 Папи Римського кошти підуть на благодійність. Їх направлять на допомогу дітям Мадагаскару.

BMW R 18 Transcontinental – важкий туристичний мотоцикл для дальніх подорожей. Це найбільша і найрозкішніша двоколісна модель німецького бренду.

BMW R 18 Transcontinental – важкий туристичний мотоцикл Фото: BMW

Мотоцикл BMW R 18 Transcontinental важить 433 кг і оснащений 1,8-літровим опозитним двигуном потужністю 91 к. с. Максимальна швидкість становить 180 км/год.

