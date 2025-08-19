Новий китайський мотоцикл стане дешевою альтернативою спортбайкам Honda та Yamaha (фото)

Китайський виробник мототехніки CFMoto представив новий спортбайк 750SR-S. Один із найшвидших мотоциклів із КНР отримав 110-сильний двигун і коштуватиме менш ніж 10 000 доларів.

Новий CFMoto 750SR-S покажуть публіці у листопаді на виставці EICMA 2025 у Мілані й невдовзі після цього почнуть продавати в Європі та Північній Америці. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Мотоцикл коштуватиме менш ніж 10 000 доларів

На ринок виходить дешевий електромотоцикл за $1450 із запасом ходу 175 км (фото, відео)

Китайський мотоцикл буде дещо дорожчим за спортбайк CFMoto 675SS, який коштує від $7999. Він буде доступнішою альтернативою моделям на кшталт Yamaha R6, Honda CBR650R чи Suzuki GSX-8R. У розробці моделі взяли участь спеціалісти австрійської компанії KTM.

Комплектація включає цифровий щиток приладів

Спортбайк CFMoto 750SR-S отримав 750-кубовий двигун із динамічним наддувом, який розвиває 113 к. с. та 80 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає приблизно 3,3 с. Гальма мотоцикла оснащені ABS.

Новий CFMoto 750SR-S вирізняється агресивним дизайном із рубаними лініями та тоненькою діодною оптикою. Спортбайк отримав цифровий 6,2-дюймовий щиток приладів, також його комплектація включає адаптивну фару, датчик світла, безключовий запуск, Bluettoth та контроль тиску в шинах.

Примітно, що існують і значно дешевші китайські спортбайки. Зокрема, нещодавно показали 500-кубову модель за $4000.

Також Фокус розповідав про найдешевші електроскутери з Китаю вартістю від $140.