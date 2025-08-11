На ринок виходить дешевий електромотоцикл за $1450 із запасом ходу 175 км (фото, відео)

Індійський стартап Oben Electric виводить на ринок електричний мотоцикл Rorr EZ Sigma. Одна з найдешевших моделей у світі має непоганий запас ходу в 175 км.

Related video

Новий електробайк Oben Rorr EZ Sigma на батьківщині коштує 127 000 рупій ($1450) і невдовзі може також з’явитися в Європі та Північній Америці. Подробиці новинки розкрили на сайті Rideapart.

Oben Rorr EZ Sigma – міський електричний мотоцикл, який є альтернативою 125-кубовим бензиновим моделям. Його електромотор на 10 к. с. дозволяє розганятися до 95 км/год і стартувати до 40 км/год за 3,3 с. Примітно, що байк має задній хід та дискові гальма на обох колесах.

Важливо

Із навігацією і запасом ходу 70 км: у продаж надходить кращий електроскутер Honda (відео)

На вибір пропонують акумуляторні LFP-батареї ємністю 2,6, 3,4 і 4,4 кВт∙год: запас ходу становить 110, 140 та 175 км, відповідно. Зарядити електробайк Oben Rorr EZ Sigma у швидкому режимі на 80% можна за 1,5 години.

Запас ходу електробайка сягає 175 км

Електричний мотоцикл вирізняється типовим для міських моделей дизайном. Хоча він і бюджетний, проте комплектація включає 5-дюймовий цифровий щиток приладів, бортовий комп’ютер, навігацію та USB-порт для підключення смартфона.

Примітно, що це не найдешевший електромотоцикл у світі, адже нещодавно колишній розробник Tesla представив дещо доступнішу модель.

Також Фокус розповідав про найдешевші електроскутери вартістю від $140.