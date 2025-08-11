На рынок выходит дешевый электромотоцикл за $1450 с запасом хода 175 км (фото, видео)
Индийский стартап Oben Electric выводит на рынок электрический мотоцикл Rorr EZ Sigma. Одна из самых дешевых моделей в мире имеет неплохой запас хода в 175 км.
Новый электробайк Oben Rorr EZ Sigma на родине стоит 127 000 рупий ($1450) и вскоре может также появиться в Европе и Северной Америке. Подробности новинки раскрыли на сайте Rideapart.
Oben Rorr EZ Sigma — городской электрический мотоцикл, который является альтернативой 125-кубовым бензиновым моделям. Его электромотор на 10 л.с. позволяет разгоняться до 95 км/ч и стартовать до 40 км/ч за 3,3 с. Примечательно, что байк имеет задний ход и дисковые тормоза на обоих колесах.Важно
На выбор предлагаются аккумуляторные LFP-батареи емкостью 2,6, 3,4 и 4,4 кВт∙ч: запас хода составляет 110, 140 и 175 км, соответственно. Зарядить электробайк Oben Rorr EZ Sigma в быстром режиме на 80% можно за 1,5 часа.
Электрический мотоцикл отличается типичным для городских моделей дизайном. Хотя он и бюджетный, однако комплектация включает 5-дюймовый цифровой щиток приборов, бортовой компьютер, навигацию и USB-порт для подключения смартфона.
Примечательно, что это не самый дешевый электромотоцикл в мире, ведь недавно бывший разработчик Tesla представил несколько более доступную модель.
Также Фокус рассказывал о самых дешевых электроскутерах стоимостью от $140.