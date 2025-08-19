Новый китайский мотоцикл станет дешевой альтернативой спортбайкам Honda и Yamaha (фото)

Китайский производитель мототехники CFMoto представил новый спортбайк 750SR-S. Один из самых быстрых мотоциклов из КНР получил 110-сильный двигатель и будет стоить менее 10 000 долларов.

Новый CFMoto 750SR-S покажут публике в ноябре на выставке EICMA 2025 в Милане и вскоре после этого начнут продавать в Европе и Северной Америке. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Мотоцикл будет стоить менее 10 000 долларов

Китайский мотоцикл будет несколько дороже спортбайка CFMoto 675SS, который стоит от $7999. Он будет более доступной альтернативой моделям вроде Yamaha R6, Honda CBR650R или Suzuki GSX-8R. В разработке модели приняли участие специалисты австрийской компании KTM.

Комплектация включает цифровой щиток приборов

Спортбайк CFMoto 750SR-S получил 750-кубовый двигатель с динамическим наддувом, который развивает 113 л.с. и 80 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает примерно 3,3 с. Тормоза мотоцикла оснащены ABS.

Новый CFMoto 750SR-S отличается агрессивным дизайном с рублеными линиями и тоненькой диодной оптикой. Спортбайк получил цифровой 6,2-дюймовый щиток приборов, также его комплектация включает адаптивную фару, датчик света, бесключевой запуск, Bluettoth и контроль давления в шинах.

Примечательно, что существуют и значительно более дешевые китайские спортбайки. В частности, недавно показали 500-кубовую модель за $4000.

Также Фокус рассказывал о самых дешевых электроскутерах из Китая стоимостью от $140.