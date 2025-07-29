Дешевый аналог Kawasaki: представлен скоростной китайский мотоцикл за $4000 (фото)

Один из крупнейших китайских производителей мототехники Loncin презентовал новую спортивную модель Voge RR500S. Дешевый спортбайк неплохо оснащен и способен развить 220 км/ч.

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Новый Voge RR500S стоит всего 4000 долларов и вскоре будет продаваться за пределами Китая. Об этом сообщает сайт Rideapart.

Voge RR500S способен развить 220 км/ч

Китайский мотоцикл Voge RR500S позиционируют, как дешевую альтернативу спортивным моделям вроде Kawasaki ZX-4RR. У него традиционный дизайн с пластиковыми обтекателями и тоненькими диодными фарами. Дешевая модель получила цифровой щиток приборов.

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Спортбайк Voge RR500S оснащен 475-кубовым четырехцилиндровым двигателем, который развивает 76 л.с. при 12 500 об/мин. Пиковый крутящий момент в 47 Н∙м достигается при 11 000 об/мин., но 80% его доступно с 5000 об/мин.

Мотоцикл массой 197 кг способен развить 220 км/ч, что является неплохим результатом в данном ценовом сегменте.

Кроме того, Voge RR500S получил спортивный выхлоп, тормоза Nissin с ABS и систему контроля тяги. Позже предложат несколько более дорогой вариант за $4500 с титановым выхлопом, контролем давления в шинах и системой помощи при старте Launch control.

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