Дешевий аналог Kawasaki: представлено швидкісний китайський мотоцикл за $4000 (фото)

Один із найбільших китайських виробників мототехніки Loncin презентував нову спортивну модель Voge RR500S. Дешевий спортбайк непогано оснащений і здатен розвинути 220 км/год.

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Новий Voge RR500S коштує лише 4000 доларів і невдовзі продаватиметься за межами Китаю. Про це повідомляє сайт Rideapart.

Voge RR500S здатен розвинути 220 км/год

Китайський мотоцикл Voge RR500S позиціонують, як дешеву альтернативу спортивним моделям на кшталт Kawasaki ZX-4RR. У нього традиційний дизайн із пластиковими обтікачами та тоненькими діодними фарами. Дешева модель отримала цифровий щиток приладів.

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Спортбайк Voge RR500S оснащений 475-кубовим чотирициліндровим двигуном, який розвиває 76 к. с. при 12 500 об/хв. Піковий крутний момент в 47 Н∙м досягається при 11 000 об/хв., але 80% його доступно з 5000 об/хв.

Мотоцикл масою 197 кг здатен розвинути 220 км/год, що є непоганим результатом у даному ціновому сегменті.

Крім того, Voge RR500S отримав спортивний вихлоп, гальма Nissin із ABS та систему контролю тяги. Пізніше запропонують дещо дорожчий варіант за $4500 із титановим вихлопом, контролем тиску в шинах та системою допомоги при старті Launch control.

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