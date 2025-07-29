Дешевий аналог Kawasaki: представлено швидкісний китайський мотоцикл за $4000 (фото)
Один із найбільших китайських виробників мототехніки Loncin презентував нову спортивну модель Voge RR500S. Дешевий спортбайк непогано оснащений і здатен розвинути 220 км/год.
Новий Voge RR500S коштує лише 4000 доларів і невдовзі продаватиметься за межами Китаю. Про це повідомляє сайт Rideapart.
Китайський мотоцикл Voge RR500S позиціонують, як дешеву альтернативу спортивним моделям на кшталт Kawasaki ZX-4RR. У нього традиційний дизайн із пластиковими обтікачами та тоненькими діодними фарами. Дешева модель отримала цифровий щиток приладів.Важливо
Спортбайк Voge RR500S оснащений 475-кубовим чотирициліндровим двигуном, який розвиває 76 к. с. при 12 500 об/хв. Піковий крутний момент в 47 Н∙м досягається при 11 000 об/хв., але 80% його доступно з 5000 об/хв.
Мотоцикл масою 197 кг здатен розвинути 220 км/год, що є непоганим результатом у даному ціновому сегменті.
Крім того, Voge RR500S отримав спортивний вихлоп, гальма Nissin із ABS та систему контролю тяги. Пізніше запропонують дещо дорожчий варіант за $4500 із титановим вихлопом, контролем тиску в шинах та системою допомоги при старті Launch control.
Раніше Фокус розповідав про кращий китайський спортбайк, який продається в Європі за ціною 8000 доларів.
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