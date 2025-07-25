В інтернеті показали рідкісний і маловідомий спортбайк Citroen 80-х (фото)

Мало хто знає, що в історії Citroen існувала двоколісна модель. Для свого часу спортбайк вийшов інноваційним та швидким.

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Мотоцикл здатен розвинути 190 км/год

Цей мотоцикл дійсно має логотипи Citroen, проте офіційно називався BFG 1300 Odysee. В абревіатурі BFG зашифровано прізвища трьох його творців – конструкторів Баккаро, Фаваріо та Гранже.

Двигун запозичили в Citroen GSA

Утім, значна частина вузлів та агрегатів справді була запозичена в автомобілей Citroen. Зокрема, ця Citroen GSA став донором опозитного 1,3-літрового двигуна повітряного охолодження на 70 к. с., а також стартера та генератора.

Донором приладів став Renault 5

5-ступінчасту механічну КПП запозичили в Citroen Mehari. А от фару взяли в Renault 16, а прилади – в Renault 5. Обтічник, сідло та бензобак виготовили власними силами.

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Мотоцикл Citroen BFG 1300 Odysee непогано себе показав на трасі – розганявся до 190 км/год і легко підтримував крейсерську швидкість 120 км/год. А от в місті на менших швидкостях виникали проблеми з охолодженням.

Випустили лише 400 BFG 1300 Odysee

Усього в 1982-1983 роках виготовили приблизно 400 BFG 1300 Odysee, 100 з яких придбала поліція Франції. Подальшого розвитку проєкт не отримав.

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