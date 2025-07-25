В интернете показали редкий и малоизвестный спортбайк Citroen 80-х (фото)

Мало кто знает, что в истории Citroen существовала двухколесная модель. Для своего времени спортбайк получился инновационным и быстрым.

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Мотоцикл способен развить 190 км/ч

Этот мотоцикл действительно имеет логотипы Citroen, однако официально назывался BFG 1300 Odysee. В аббревиатуре BFG зашифрованы фамилии трех его создателей — конструкторов Баккаро, Фаварио и Гранже.

Двигатель позаимствовали у Citroen GSA

Впрочем, значительная часть узлов и агрегатов действительно была позаимствована у автомобилей Citroen. В частности, эта Citroen GSA стал донором оппозитного 1,3-литрового двигателя воздушного охлаждения на 70 л.с., а также стартера и генератора.

Донором приборов стал Renault 5

5-ступенчатую механическую КПП позаимствовали у Citroen Mehari. А вот фару взяли у Renault 16, а приборы — у Renault 5. Обтекатель, седло и бензобак изготовили собственными силами.

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Мотоцикл Citroen BFG 1300 Odysee неплохо себя показал на трассе — разгонялся до 190 км/ч и легко поддерживал крейсерскую скорость 120 км/ч. А вот в городе на меньших скоростях возникали проблемы с охлаждением.

Выпустили всего 400 BFG 1300 Odysee

Всего в 1982-1983 годах было изготовлено около 400 BFG 1300 Odysee, 100 из которых приобрела полиция Франции. Дальнейшего развития проект не получил.

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